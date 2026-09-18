Η πιθανότητα να ανανήψει ο εγκέφαλος και να παραμείνει λειτουργικός μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ακόμα και η καρδιά επαναφερθεί, είναι σχεδόν, μηδαμινή, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ.

Αναφερόμενος στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος τόνισε στην ΕΡΤ, οτι τα 5 με 6 λεπτά από τη στιγμή που ένας άνθρωπος υποστεί ανακοπή αποτελούν το πλέον κρίσιμο χρονικό παράθυρο για την επιβίωση και την πλήρη λειτουργική επαναφορά του.

Λήψη δραστικών μέτρων με αφορμή τον θάνατο Μαζωνάκη

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ τόνισε την ανάγκη πλήρους συνεννόησης κατά την παροχή πρώτων βοηθειών, επισημαίνοντας ως αυτονόητο ότι το υγειονομικό προσωπικό που αναλαμβάνει την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση οφείλει να γνωρίζει επακριβώς πόση ώρα ο ασθενής παρέμεινε χωρίς σφυγμό.

Παράλληλα, απέφυγε να υπεισέλθει σε ειδικότερες λεπτομέρειες της δικαστικής έρευνας για τον Γιώργο Μαζωνάκη, σημειώνοντας πως ο ανακριτής μπορεί να βασιστεί στην συνδρομή ιατρικών πραγματογνωμόνων που θα αξιολογήσουν τα πλήρη στοιχεία της δικογραφίας.

Παράλληλα, ο Θ. Βασιλακόπουλος επισήμανε ότι η τραγωδία αυτή πρέπει να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για τη λήψη δραστικών μέτρων και τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου προστασίας των πολιτών. Όπως ανέφερε, απαιτείται αυστηρότερος έλεγχος απέναντι σε φαινόμενα αντιποίησης επαγγέλματος, υπερβολών, ψευδών δηλώσεων και παραπληροφόρησης στον χώρο της υγείας.

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