Δήλωση έκανε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και γιος της Μαργαρίτας Παπανδρέου, Νίκος.

Τη θλίψη του για τον θάνατο της μητέρας του, Μαργαρίτας Παπανδρέου, εξέφρασε ο Νίκος Παπανδρέου, αναφερόμενος στην προσωπικότητα και την παρακαταθήκη που αφήνει πίσω της.

Στην δήλωσή του τονίζει πως «Η αγαπημένη μου μητέρα, η Μαργαρίτα, έφυγε σήμερα το πρωί μετά από μια δύσκολη βραδιά. Αφήνει πίσω της ένα κενό, αλλά και την ευθύνη να μείνω πιστός στις αρχές που με δίδαξε».

Αναφέρει πως εζησε όλες τις νίκες του ΠΑΣΟΚ και τις ήττες, έστησε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και με επιμονή έφερε αλλαγές στη χώρα που την υιοθέτησε και καταλήγει λέγοντας «Σκέφτομαι ότι στις πιο δύσκολες στιγμές είχε πάντα έναν ήρεμο και σοφό λόγο να μου πει, κάτι που με γαλήνευε — μάλλον επειδή τα είχε δει όλα. Για μας τα παιδιά της, αλλά και για τον Ανδρέα, ήταν ο φάρος στη φουρτούνα».