«Αν το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να ασχοληθεί με κάτι αυτή τη στιγμή είναι το γιατί φεύγουν τα στελέχη, όχι να προσπαθεί να βρει προσωπικές στρατηγικές πίσω από κάθε θέση», είπε η Ρόζα Βρεττού.

«Μόνο η ΕΛΑΣ μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα γιατί το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μία μικροκομματική στρατηγική που είναι σε αναντιστοιχία με το αίσθημα των πολιτών», δήλωσε η Ρόζα Βρεττού στα Παραπολιτικά 90,1 μία μέρα μετά την αποχώρησή της από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Αναλυτικά:

Για την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ

«Με απασχολεί πάρα πολύ καιρό το τι συμβαίνει στο ΕΣΥ και πως το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να συλλάβει το τι συμβαίνει, και να έχει πολιτική αναφορά σε ένα χώρο τεράστιο από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού. Προσπάθησα κι εγώ και πολλοί ακόμα άνθρωποι που εργάζονται στο ΕΣΥ να το μεταφέρουμε στο ΠΑΣΟΚ ως πολιτική πραγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή εκτός από τις γενικές συμπαθείς προτάσεις δεν έχει καμία πρόταση σε ότι αφορά την συνολική ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ενώ το ΕΣΥ είναι δημιούργημα του ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα σε όλες τις συνεδριάσεις του τομέα υγείας, στους οποίους συμμετείχα, βρισκόμασταν στην θέση του να δικαιολογούμε γιατί πρέπει να ψηφίσουμε τα επιμέρους νομοσχέδια του Υπουργείου Υγείας στη Βουλή, αυτό προσωπικά με βρίσκει ως στρατηγική πάρα πολύ αντίθετη. Όπως ξέρετε εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που μισθοδοτείται ή μισθοδοτήθηκε ποτέ από το ΠΑΣΟΚ, ζω από τη δουλειά μου κατά συνέπεια διατηρώ την ελευθερία της επιλογής μου και αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να κάνει κάθε πολιτικό στέλεχος και κάθε πολίτης ο οποίος συμμετέχει σε ένα κόμμα», είπε και συνέχισε:

«Αν το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να ασχοληθεί με κάτι αυτή τη στιγμή είναι το γιατί φεύγουν τα στελέχη, όχι να προσπαθεί να βρει προσωπικές στρατηγικές πίσω από κάθε θέση και ιδίως στη δική μου περίπτωση που είμαι ένας άνθρωπος που επί 30 χρόνια συμμετείχε στο ΠΑΣΟΚ αδιαλείπτως».

«Το τι θα κάνω, θα το σκεφτώ»

«Υπάρχουν διάφοροι πολιτικοί φορείς οι οποίοι αναδεικνύονται αυτό το διάστημα και υπάρχουν φορείς στο χώρο της Κεντροαριστεράς οι οποίοι μπορούν άξια να σταθούν απέναντι σε αυτό το μόρφωμα της σημερινής κυβέρνησης. Το τι θα κάνω, θα το σκεφτώ», είπε και συνέχισε: «Η διαφαινόμενη πολιτική πραγματικότητα είναι ότι μόνο το ΕΛ.Α.Σ., το κόμμα του κ. Τσίπρα μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα γιατί το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μία μικροκομματική στρατηγική που είναι σε αναντιστοιχία με το αίσθημα των πολιτών. Δηλαδή όταν το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να λέει «εγώ θα κερδίσω τον κ. Μητσοτάκη» ειλικρινά αναρωτιέμαι ποιος το ακούει αυτό.

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Το κύριο αίτημα των επόμενων εκλογών είναι ποιος μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση των απευθείας αναθέσεων, της οικονομικής κακοδιαχείρησης, της κατάρρευσης του ΕΣΥ και της κατάρρευσης της εκπαίδευσης. Ποιος μπορεί αξιόπιστα να ανατρέψει αυτή την κατάσταση που μας έχει πάει τουλάχιστον 20 χρόνια πίσω».