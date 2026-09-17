Τι εντόπισε ο ΕΟΦ και διέταξε την απαγόρευση διακίνησης των επίμαχων συμπληρωμάτων διατροφής.

Με ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ γνωστοποιεί την απαγόρευση πώλησης και διακίνησης συγκεκριμένων σκευασμάτων κρεατίνης καθώς περιέχουν το μη εγκεκριμένο νεοφανές τρόφιμο (novel food) Creatine malate.

Σύμφωνα με την απόφαση, η απαγόρευση αφορά τα ακόλουθα προϊόντα:

CREATINA 5.0 της εταιρείας EthicSport, Πολωνίας.

CM3 CAPS της εταιρείας Trec Nutrition, Πολωνίας.

CM3 POWDER 250G PINK GRAPEFRUIT της εταιρείας Trec Nutrition, Πολωνίας.

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Για το CREATINA 5.0, ο ΕΟΦ αναφέρει ότι η προμήθεια του προϊόντος έγινε από την εταιρεία ES Italia S.r.l., Ιταλίας ενώ τα προϊόντα CM3 CAPS και CM3 POWDER 250G PINK GRAPEFRUIT, η προμήθεια έγινε από την εταιρεία Trec Nutrition, Πολωνίας, ενώ και σε αυτά εντοπίστηκε το ίδιο μη εγκεκριμένο novel food.

Οι επιχειρήσεις που έχουν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα συμπληρώματα υποχρεούνται να εφαρμόσουν την απόφαση του ΕΟΦ και να ενημερώσουν τον Οργανισμό σχετικά. Η απαγόρευση αφορά τη διακίνηση και διάθεση των συγκεκριμένων προϊόντων στην αγορά και αποτελεί, σύμφωνα με τον ΕΟΦ, προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. Οι αρμόδιες επιχειρήσεις καλούνται να λάβουν άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα για τα προϊόντα που βρίσκονται στην κατοχή τους, σύμφωνα με τις οδηγίες της απόφασης.