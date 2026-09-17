Η Στεφανία Γουλιώτη καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον».

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Στεφανία Γουλιώτη το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, καθώς βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον».

Η γνωστή ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συζήτησης μίλησε για την ζωή της και την επαγγελματική της πορεία, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της ψυχοθεραπείας, περιγράφοντας εν συντομία τη δική της εμπειρία.

Η ίδια, αναφέρθηκε στη διαδρομή που ακολουθεί προσπαθώντας να ανακαλύψει τον εαυτό της, επισημαίνοντας ότι παλαιότερα είχε την τάση να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη, κάτι που κατάφερε να διαφοροποιήσει από τη στιγμή που ξεκίνησε να εστιάζει εις βάθος στον εαυτό της.

Στεφανία Γουλιώτη: «Έκανα ψυχοθεραπεία για πολλά χρόνια»

Η Στεφανία Γουλιώτη, μιλώντας αρχικά για τις εναλλακτικές μορφές ψυχοθεραπείας, εξήγησε ότι ο κάθε ένας εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να βρει το κέντρο του.

Αναφερόμενη ωστόσο στην προσωπική της εμπειρία, δήλωσε ότι είναι κάτι που πονάει: «Ψάχνουμε το διαφορετικό γιατί ενδεχομένως θα μας ανοίξει πόρτες να μπούμε εκεί που θέλουμε να βρούμε το κέντρο μας και μπορεί να ακούσεις κάποιον που κάνει θεραπείες με βεντάλια. Οκ, θα πας να το δοκιμάσεις, θα δεις πού σε τραβάει καλύτερα να πας ώστε να βρεις το κέντρο σου. δεν θα βρεις κάποιον άλλον εαυτό απλά θα έρθεις σε μία συνθήκη σώματος, να την πω έτσι, που σου είναι πιο ειρηνική μέσα σου. εγώ πιστεύω στην ωραία ψυχοθεραπεία, σε αυτό που ξέρουμε, που πάει βαθιά, που πονάει».

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Στη συνέχεια, η Στεφανία Γουλιώτη αναφέρθηκε στη δική της πορεία: «Έχω γίνει γραφική με αυτό το θέμα. Αλλά, είναι σημαντικό να λέμε ότι δεν σταματάμε να ψάχνουμε. Εγώ έκανα για πάρα πολλά χρόνια μία ψυχοθεραπεία που τα ανέλυσε όλα. Ήξερα πάρα πολύ καλά τι μου συμβαίνει. Ήξερα ακριβώς ποιο είναι το καταστροφικό κομμάτι που δημιουργώ εγώ στον εαυτό μου και έβλεπα ότι συνεχίζω να κάνω τα ίδια. Άρα οι νευρολογικοί μηχανισμοί που σε τραβάνε στο να κάνεις τα ίδια λάθη και να πέφτεις στις ίδιες παγίδες δεν έχει αλλάξει παρόλο που ήξερα όλο τον χάρτη του πώς τα κάνω τα πράγματα».

«Αυτό δεν άλλαξε με το να εξηγείς τα πράγματα και να μένεις σε ένα εγκεφαλικό κόσμο, άλλαξε με το να πας πολύ βαθιά στο τραύμα. Με το να ξανά φέρεις στην επιφάνεια πράγματα που έχουν πονέσει, όχι μόνο τα βιώματα με την ερμηνεία που τα έχεις εξελίξει».

«Πια πάω εκεί που πονάει. Παλιά έβγαινα από την ψυχοθεραπεία και ήμουν πανευτυχής που τα έχω εξηγήσει όλα και τα ξέρω και δεν άλλαζε τίποτα στη ζωή μου, τώρα βγαίνω από την ψυχοθεραπεία, άλλη ψυχοθεραπεία, που βγαίνω κουρέλι από το κλάμα. Αισθάνεσαι ότι κάτι έχει μετακινηθεί στον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεσαι στα εξωτερικά ερεθίσματα. Είναι ένα κομμάτι που πονάει, προσωπικά ίσως λόγω του θεάτρου ή της επιλογής μου να πάω βαθύτερα, ο πόνος είναι ένα σημαντικό μέρος της ζωής μου. Θα φύγω από τη σκηνή που γυρνάμε για να πάω να κλάψω και να επιστρέψω, ακόμη και αν δεν ξέρω τον λόγο», κατέληξε η Στεφανία Γουλιώτη.

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