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Νέα στιγμιότυπα από το εντυπωσιακό ταξίδι της ηθοποιού στην Ισλανδία.

Μία ακόμη ταξιδιωτική εμπειρία κατάφερε να συμπληρώσει στο βιβλίο της ζωής της η Στεφανία Γουλιώτη, αφού βρέθηκε στην Ισλανδία ανάμεσα σε μοναδικά φυσικά τοπία.

Η γνωστή ηθοποιός, μέσα από ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους ορισμένα στιγμιότυπα από το ταξίδι της και τις δραστηριότητές της εκεί.

Όπως αποκάλυψε μάλιστα, είχε την ευκαιρία να κολυμπήσει σε καταγάλανα νερά, μέσα σε θερμές πηγές στη Blue Lagoon και να κάνει «μάσκα ομορφιάς» με φυσικά προϊόντα, όπως λάβα και γιαούρτι.

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε, εμφανίζεται χαμογελαστή να απολαμβάνει τη στιγμή, ενώ σε ένα από τα βίντεο είχε μία απρόοπτη συζήτηση με άγνωστη κυρία.

Συγκεκριμένα, την ώρα που τοποθετούσε τη λάβα στο πρόσωπό της, άκουσε την κυρία να της λέει «Ευχαριστώ», με τη Στεφανία Γουλιώτη να ενθουσιάζεται με το στιγμιότυπο.

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Στο τελευταίο βίντεο εμφανίζεται να καλύπτει το πρόσωπό της με γιαούρτι κάνοντας παράλληλα χιούμορ, ενώ στο συνοδευτικό κείμενο, επέλεξε να προσθέσει:

«Έμεινα στο νερό που βράζει σχεδόν 4 ώρες!!!

Η επαφή με τις δυνάμεις της φύσης σε ακινητοποιεί, σου θυμίζει να μένεις ταπεινός… (παρά την όποια διάθεση ειρωνείας που υπάρχει πάντα #4 κ #10)!

Με το χειμώνα που μας έρχεται χρειαζόταν…».

{https://www.instagram.com/p/Dcy-CKiAMBw/?hl=el&img_index=1}