Το γεγονός ότι περιέχει ουσία που δεν αναγράφεται στην ετικέτα του οδήγησε σε ανάκληση της επίμαχης παρτίδας καθώς υπάρχει κίνδυνος αλλεργικής αντίδρασης.

Στην ανάκληση αρώματος που διατέθηκε στην ελληνική αγορά προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές, μετά τον εντοπισμό ουσίας η οποία δεν αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος και ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος. Σύμφωνα με την ενημέρωση που εξέδωσε το δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Eυρωπαικού Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) η ανάκληση αφορά άρωμα της σειράς Tesori d'Oriente.

Ποιο άρωμα ανακαλείται

Η ανάκληση αφορά το άρωμα Tesori d'Oriente, Fior di Loto - Lotus Flower, Profumo Aromatico, σε συσκευασία των 100 ml με χώρα προέλευσης την Ιταλία. Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένα την παρτίδα 21393A07C.

Τι εντόπισαν οι Αρχές

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ειδοποίηση, στο προϊόν εντοπίστηκε benzyl alcohol (βενζυλική αλκοόλη), η οποία δεν αναγράφεται στην ετικέτα. Η παρουσία της συγκεκριμένης ουσίας χωρίς την απαιτούμενη αναγραφή σημαίνει ότι ο καταναλωτής δεν ενημερώνεται για την ύπαρξή της. Όπως αναφέρεται στην ειδοποίηση, αυτό μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο αλλεργικών αντιδράσεων ή ευαισθητοποίησης του δέρματος. Για τον λόγο αυτό, το προϊόν κρίθηκε ότι δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα καλλυντικά προϊόντα.

Ως μέτρο αντιμετώπισης του κινδύνου, οι αρμόδιες Αρχές διέταξαν την απόσυρση του προϊόντος από την αγορά. Στην ευρωπαϊκή ειδοποίηση ως ηλεκτρονικός έμπορος του προϊόντος αναφέρεται η BEAUTY CORNER.GR. Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το συγκεκριμένο άρωμα καλούνται να ελέγξουν την παρτίδα στη συσκευασία και να μην το χρησιμοποιήσουν εφόσον πρόκειται για το προϊόν με τον αριθμό 21393A07C. Σημειώνεται ότι η προειδοποίηση αφορά τη συγκεκριμένη παρτίδα του προϊόντος και όχι κατ’ ανάγκη όλες τις συσκευασίες ή όλες τις παρτίδες του αρώματος.