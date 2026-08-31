Το αναψυκτικό που ανακαλείται παρτίδα του πωλείται και στην Ελλάδα μέσα από διαδικτυακή πλατφόρμα.

Συναγερμός ανάκλησης για αναψυκτικό τύπου Bubble Milk Tea, στο οποίο εντοπίστηκε υπερβολική ποσότητα της χρωστικής E110 (Sunset Yellow FCF) σήμανε μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τρόφιμα (RASFF).

Ειδικότερα, η σχετική κοινοποίηση έγινε στις 28 Αυγούστου 2026 από τη Μάλτα μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τρόφιμα (RASFF) και αφορά το προϊόν «Bubble Milk Tea drink Thai Flavor», κατηγορίας μη αλκοολούχων ποτών. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, το πρόβλημα εντοπίστηκε στο πλαίσιο ελέγχου και αφορά υψηλή περιεκτικότητα σε E110. Το προϊόν αναφέρεται ως ταϊβανέζικης προέλευσης, ενώ έχει καταγραφεί διανομή του μέσω Ολλανδίας. Το συγκεκριμένο προϊόν διατίθεται και στην ελληνική αγορά.

Αυτό είναι το αναψυκτικό που ανακαλείται

Προϊόν: Bubble Milk Tea Drink

Μάρκα: RICO

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Ποσότητα: 340 ml

Αριθμός παρτίδας / κωδικός: 8720663431295

Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: 13/01/2028

Η Αρχή καλεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην καταναλώσουν το συγκεκριμένο προϊόν, εφόσον διαθέτουν τη συγκεκριμένη συσκευασία και παρτίδα. Η προειδοποίηση αφορά τη χρωστική E110 Sunset Yellow, η οποία χρησιμοποιείται για τον χρωματισμό τροφίμων και ποτών. Το ζήτημα προέκυψε έπειτα από ανάλυση δειγμάτων που ελήφθησαν στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων των αρμόδιων αρχών.