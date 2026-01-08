Η ουσία αυτή συναντάται στους ανθρώπους με πορτοκαλί μαλλιά και στα πουλιά με πορτοκαλί φτερά.

Μια χρωστική ουσία που κάνει τα φτερά των πουλιών και τα ανθρώπινα μαλλιά πορτοκαλί βοηθά στην πρόληψη της κυτταρικής βλάβης καθώς, συμφωνα μα έρευνα απομακρύνει την περίσσεια κυστεΐνης από τα κύτταρα.

Η φαιομελανίνη είναι μια πορτοκαλί έως κόκκινη χρωστική ουσία που συντίθεται με το αμινοξύ κυστεΐνη και αυξάνει τον κίνδυνο μελανώματος, γεγονός που εμποδίζει την κατανόηση της διατήρησης των παραλλαγών που σχετίζονται με φαιομελανίνη. Η πρόσφατη ανακάλυψη ενός αναστολέα της αποπαλμιτοϋλίωσης του υποδοχέα πρωτεΐνης μελανοκορτίνης-1 (ML349) επιτρέπει τον έλεγχο μιας λειτουργίας της φαιομελανίνης μπλοκάροντας τη σύνθεσή της.

Η ίδια ουσία βρίσκεται στα κόκκινα μαλλιά και το ανοιχτόχρωμο δέρμα των ανθρώπων, καθώς και στα φτερά των πτηνών. Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει ότι η φαιομελανίνη σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο μελανώματος, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το γιατί η εξέλιξη έχει διατηρήσει γενετικές παραλλαγές που προάγουν την παραγωγή φαιομελανίνης.

Ο Ismael Galván και οι συνεργάτες του μελέτησαν 65 ενήλικους σπίνους (τύπου ζέβρα) χωρισμένους σε ομάδες θεραπείας και ελέγχου.

Οι αρσενικά σπίνοι Taeniopygia guttata, που είχαν χρωματιστεί με φαιομελανίνη και είχαν υποβληθεί σε αγωγή τόσο με ML349 όσο και με κυστεΐνη, αύξησαν τη συστηματική οξειδωτική τους βλάβη, ενώ τα θηλυκά, που δεν παράγουν φαιομελανίνη, παρουσίασαν ανάλογο αποτέλεσμα όταν υποβλήθηκαν σε αγωγή μόνο με κυστεΐνη.

Αυτά τα ευρήματα αντιπροσωπεύουν την πρώτη πειραματική επίδειξη ενός φυσιολογικού ρόλου για τη φαιομελανίνη, δηλαδή την αποφυγή της τοξικότητας της περίσσειας κυστεΐνης, οδηγώντας σε καλύτερη κατανόηση του κινδύνου μελανώματος και της εξέλιξης του χρωματισμού των ζώων.

Οι ομάδες εργασίας

Στην ομάδα θεραπείας, τα αρσενικά πτηνά έλαβαν διαιτητική κυστεΐνη και ML349, ένα φάρμακο που εμποδίζει τη σύνθεση φαιομελανίνης. Τα αρσενικά πτηνά που έλαβαν θεραπεία τόσο με κυστεΐνη όσο και με ML349 εμφάνισαν αυξημένη οξειδωτική βλάβη στο πλάσμα του αίματος σε σύγκριση με τα αρσενικά που έλαβαν μόνο κυστεΐνη.

Τα θηλυκά πτηνά, τα οποία δεν παράγουν φαιομελανίνη, είχαν την τάση να εμφανίζουν αυξημένη οξειδωτική βλάβη όταν έλαβαν θεραπεία μόνο με κυστεΐνη σε σύγκριση με τα άλλα θηλυκά.

Σύμφωνα με τους συντάκτες, η έρευνα των οποίων δημοσιεύθηκε στο PNAS Nexus, η σύνθεση φαιομελανίνης βοηθά στη διατήρηση της ομοιόστασης της κυστεΐνης μετατρέποντας την περίσσεια κυστεΐνης σε αδρανή χρωστική. Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί οι γενετικές παραλλαγές που προάγουν τη φαιομελανίνη επιμένουν παρά το γεγονός ότι σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο μελανώματος.

Με πληροφορίες του phys.org/academic.oup.