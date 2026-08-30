Το συγκεκριμένο κόλπο, πάντως, δεν αντικαθιστά το πλύσιμο.

Το λευκό ξίδι αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα υλικά για οικιακές χρήσεις πέρα από τη μαγειρική, ενώ ένα απλό κόλπο προτείνει τη χρήση του πριν από το πλύσιμο ρούχων που συγκεντρώνουν εύκολα ιδρώτα και δυσάρεστες οσμές, όπως οι κάλτσες και τα εσώρουχα.

Η πρακτική βασίζεται στην παρουσία οξικού οξέος στο ξίδι, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην εξουδετέρωση των οσμών και στην απομάκρυνση υπολειμμάτων που παραμένουν πάνω στις ίνες των υφασμάτων. Παράλληλα, μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το απορρυπαντικό κατά τη διάρκεια του κανονικού κύκλου πλύσης.

Οι κάλτσες και τα εσώρουχα έρχονται καθημερινά σε άμεση επαφή με το σώμα και κατά συνέπεια με τον ιδρώτα και την υγρασία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συγκεντρώνουν ευκολότερα οσμές αλλά και κατάλοιπα από σαπούνι ή άλατα του νερού.

Σε τι βοηθά το λευκό ξίδι

Σύμφωνα με το El Cronista, η εφαρμογή μικρής ποσότητας λευκού ξιδιού πριν μπουν τα ρούχα στο πλυντήριο μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των οσμών που σχετίζονται με την εφίδρωση.

Παράλληλα, διευκολύνει την απομάκρυνση καταλοίπων από ιδρώτα, σαπούνι και μεταλλικά στοιχεία του νερού που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί στις ίνες. Το οξικό οξύ μπορεί επίσης να δράσει απέναντι σε ορισμένους μικροοργανισμούς, ενώ μετά το πλύσιμο τα υφάσματα ενδέχεται να έχουν πιο φρέσκια αίσθηση και να είναι λιγότερο σκληρά.

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Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το ξίδι μπορεί να αντικαταστήσει το απορρυπαντικό ή ένα προϊόν απολύμανσης. Χρησιμοποιείται συμπληρωματικά και το κανονικό πλύσιμο των ρούχων εξακολουθεί να είναι απαραίτητο.

Πώς εφαρμόζεται πριν από το πλύσιμο

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Οι κάλτσες ή τα εσώρουχα τοποθετούνται σε μια καθαρή επιφάνεια ή απευθείας μέσα στο πλυντήριο. Στη συνέχεια ψεκάζεται μικρή ποσότητα λευκού ξιδιού, κυρίως στα σημεία όπου συγκεντρώνεται περισσότερο ο ιδρώτας και η μυρωδιά.

Δεν χρειάζεται να μουλιάσουν τα ρούχα. Αρκεί ένας μέτριος ψεκασμός και αναμονή για περίπου 10 έως 15 λεπτά. Έπειτα, τα ρούχα μπαίνουν κανονικά στο πλυντήριο και επιλέγεται το συνηθισμένο πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας το απορρυπαντικό που χρησιμοποιείται σε κάθε πλύση. Μετά μπορούν να στεγνώσουν είτε φυσικά είτε στο στεγνωτήριο.

Πηγή cronista.com