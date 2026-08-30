Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ο άνδρας κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και για παραχάραξη νομίσματος και άλλων υλικών μέσων πληρωμής.

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, στην περιοχή της Χώρας Σάμου.

Ο άνδρας κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και για παραχάραξη νομίσματος και άλλων υλικών μέσων πληρωμής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε προηγηθεί έλεγχος σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συλληφθείς. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, σε χώρο του οχήματος, 18 πλαστά χαρτονομίσματα.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία όπου διαμένει ο ημεδαπός, στην ευρύτερη περιοχή του Πυθαγορείου. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι τύπου «πεταλούδα», καθώς και το χρηματικό ποσό των 590 ευρώ.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης κατασχέθηκαν επίσης το Ι.Χ. όχημα που χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για την υπόθεση συνέδραμε το Αστυνομικό Τμήμα Πυθαγορείου Σάμου, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου.