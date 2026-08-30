Και ξαφνικά στα κυβερνητικά ρεπορτάζ διαβάζουμε πως στην Αμαλίας υπάρχει πρόβλημα με την Θεώνη Κουφονικολάκου!
Έλειπε, λέει, το καλοκαίρι- αλήθεια, περισσότερες μέρες από τον ...πρωθυπουργό και τόσους υπουργούς του;
Προφανώς ενόψει ΔΕΘ επιχειρείται να στηθεί «παιχνίδι».
Το κακό είναι πως στο βήμα της παρουσίασης του προγράμματος και της συνέντευξης Τύπου βρίσκεται ο αρχηγός του κόμματος και ο εκπρόσωπος Τύπου.
Και εκεί θα καταλάβουν πως όχι απλώς ο Αλέξης Τσίπρας στηρίζει την Θεώνη Κουφονικολάκου αλλά και τη θεωρεί -και είναι- ως μια από τις καλύτερες επιλογές του. Επιλογές που όταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν και το βασικό του στοιχείο...
Β.Σκ.