Φιλοκυβερνητικά μέσα επιχειρούν να δημιουργήσουν θέμα στην Αμαλίας, εκεί που δεν υπάρχει!

Και ξαφνικά στα κυβερνητικά ρεπορτάζ διαβάζουμε πως στην Αμαλίας υπάρχει πρόβλημα με την Θεώνη Κουφονικολάκου!

Έλειπε, λέει, το καλοκαίρι- αλήθεια, περισσότερες μέρες από τον ...πρωθυπουργό και τόσους υπουργούς του;

Προφανώς ενόψει ΔΕΘ επιχειρείται να στηθεί «παιχνίδι».

Το κακό είναι πως στο βήμα της παρουσίασης του προγράμματος και της συνέντευξης Τύπου βρίσκεται ο αρχηγός του κόμματος και ο εκπρόσωπος Τύπου.

Και εκεί θα καταλάβουν πως όχι απλώς ο Αλέξης Τσίπρας στηρίζει την Θεώνη Κουφονικολάκου αλλά και τη θεωρεί -και είναι- ως μια από τις καλύτερες επιλογές του. Επιλογές που όταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν και το βασικό του στοιχείο...

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Β.Σκ.