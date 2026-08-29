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Πάρκο θέλει το Badminton o Χάρης Δούκας.

Αξίζει να επισημάνουμε τη στάση του Νίκου Δένδια να αποδέχεται αιτήματα που θεωρεί σωστά απ΄ όπου και αν προέρχονται.

Είτε αφορούσε το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών, ο οποίος πραγματοποιούσε απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή και περαιτέρω διερεύνηση των αιτιών θανάτου του γιού του.



Είτε αφορούσε το αίτημα του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα να γκρεμιστεί το Θέατρο Badminton στο Πάρκο Γουδή. Απέχει παρασάγγας από τις στρατηγικές της κυβέρνησης.

Να επισημάνουμε όμως και τη στάση του Χάρη Δούκα που πρωτοστάτησε για να γκρεμιστεί το Badminton και που τώρα πρωτοστατεί να γίνει Πάρκο.

Αισιόδοξες νότες στο πολιτικό μας σύστημα...

Β.Σκ.