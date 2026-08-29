Ήδη κάποιοι στον ευρύτερο χώρο της ελληνικής δεξιάς μιλούν για τον «Σαμαρά της Μελόνι» και αναμένουν από τον πρώην πρωθυπουργό να πατήσει το κουμπί.

Το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικό Μέλλον» του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι, το οποίο ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο αφήνοντας πίσω τη «Λίγκα» του Σαλβίνι, έχει γίνει κακός μπελάς για την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Στην τελευταία δημοσιότητα άγγιξε το 8% στην πρόταση ψήφου με το δικό του κόμμα να συρρικνωθεί φτάνοντας στο 25%.

Οι αναλογίες και οι συνειρμοί προκύπτουν εύκολα. Ήδη κάποιοι στον ευρύτερο χώρο της δεξιάς μιλούν για τον «Σαμαρά της Μελόνι» και αναμένουν από τον πρώην πρωθυπουργό να πατήσει το κουμπί.

Β.Σκ.