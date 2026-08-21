«Υγειονομική ζώνη» γύρω από τον Μεσσήνιο πρώην πρωθυπουργό θέλει να δημιουργήσει η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας!

Τι φοβάται περισσότερο η Νέα Δημοκρατία από τον Αντώνη Σαμαρά;

Να δεσμευτεί ο πρώην πρωθυπουργός ότι το κόμμα του θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές προκειμένου να υπάρξει κυβέρνηση. Με μια και μόνο ουσιαστική προϋπόθεση-παράλληλα με το πολιτικό της πρόγραμμα: Να μην είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός.

Φοβάται δηλαδή το Μαξίμου μήπως ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός εμφανιστεί ως ο εγγυητής της πολιτικής σταθερότητας, αδυνατίζοντας ή και καταργώντας πλήρως το βασικό επιχείρημα του Κυριάκου Μητσοτάκη ενόψει της κάλπης ότι αποτελεί ο ίδιος τον εκφραστή της «πολιτικής σταθερότητας» που χρειάζεται η χώρα! Αν δηλαδή θελήσει ο Κ. Μητσοτάκης να υπάρξει πολιτική σταθερότητα για τη χώρα με την κυβέρνηση συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, αρκεί ο ίδιος ο νυν πρωθυπουργός να μην είναι ο επικεφαλής της νέας κυβέρνησης. Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορεί να εξηγήσει στους δεξιούς ψηφοφόρους για ποιο λόγο θα απευθύνει πρόταση συνεργασίας στον Νίκο Ανδρουλάκη και στο ΠΑΣΟΚ, όπως σχεδιάζει, και θα πει «όχι» στην πρόταση συνεργασίας του Αντώνη Σαμαρά, ιδίως εάν θα υπάρξουν δεύτερες εκλογές και ζητήσει εκ νέου τη στήριξη των ψηφοφόρων του χώρου.

Διαβλέποντας τον κίνδυνο το Μαξίμου έχει αποφασίσει από το επόμενο διάστημα να αποστείλει με τον πιο σαφή και καθαρό τρόπο μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν συνεργάζεται σε καμία περίπτωση με το κόμμα του Μεσσήνιου πρώην πρωθυπουργού , ενδεχόμενο που πρόσφατα είχε αφήσει ολάνοιχτο ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Ναι σε συνεργασία με Σαμαρά αρκεί να μην θέσει όρος να μην είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας στο ραδιόφωνο των "Παραπολιτικών") , ενώ αντίστοιχη θέση έχουν λάβει και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο το Μαξίμου εκτιμά ότι θα δημιουργήσει μια «υγειονομική ζώνη» γύρω από το νυν κυβερνών κόμμα προκειμένου να έχει τις μικρότερες δυνατές απώλειες στις εκλογές. Απώλειες όχι απλώς και μόνο σε ψηφοφόρους αλλά και σε στελέχη που θα μετακινηθούν στο κόμμα Σαμαρά προσδοκώντας ότι μετά την αλλαγή της ηγεσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη θα επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία.

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Απόφαση του Μαξίμου είναι επίσης να εξαπολυθεί σφοδρή επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά με όρους του 1993 , όπως «προδότης» του κόμματος και της παράταξης κοκ. Με σκοπό επίσης να μην έχει ούτε την έμμεση στήριξη του Κώστα Καραμανλή , πράγμα βεβαίως καθόλου εύκολο.

Η σύγκρουση μόλις ξεκινά!