Ένα νέο είδος ποντικιού ανακάλυψαν ερευνητές στη Σρι Λάνκα, έπειτα από μια επιστημονική έρευνα που ξεκίνησε πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Καθώς το σούρουπο έπεφτε πάνω από τους ορυζώνες στην Puwakpitiya, ένα χωριό στο βόρειο άκρο της οροσειράς Knuckles, γνωστής τοπικά ως βουνά Dumbara, στην κεντρική Σρι Λάνκα, οι ερευνητές άρχισαν να τοποθετούν παγίδες κατά μήκος του αβέβαιου ορίου μεταξύ των καλλιεργήσιμων εκτάσεων και του δάσους.

Στόχος τους ήταν μικρά χερσαία θηλαστικά που κινούνταν μέσα στο τοπίο. Στο έδαφος, κατασκευάστηκαν φράχτες καθοδήγησης για να οδηγούν τα ζώα σε παγίδες-λάκκους, ενώ παγίδες Sherman σε μορφή κουτιού, για τη σύλληψη ζωντανών ζώων, δολώθηκαν με τροφή.

Ωστόσο επειδή το συνηθισμένο δόλωμα για τρωκτικά το φυστικοβούτυρο απέτυχε να προσελκύσει τα ποντίκια στη Σρι Λάνκα, οι ερευνητές στράφηκαν σε κάτι πιο οικείο για τα εγχώρια ποντίκια, κομμάτια καμένης καρύδας. Στις 11 Μαρτίου 2004, μία από τις παγίδες-λάκκους έπιασε ένα μικρό ποντίκι που έμοιαζε διαφορετικό. Έξι ημέρες αργότερα, ένα δεύτερο δείγμα πιάστηκε σε μια παγίδα με δόλωμα. Και τα δύο ήταν θηλυκά, όχι μεγαλύτερα από την παλάμη ενός παιδιού, με τρίχωμα σε χρώμα φαιό-γκρι, διακοπτόμενο από αγκαθωτές τρίχες, και λεπτή, γυμνή ουρά, μακρύτερη από το κεφάλι και το σώμα.

Εξωτερικά, το ζώο έμοιαζε με το ποντίκι του Mayor (Mus mayori), ένα είδος ενδημικό των ορεινών περιοχών της Σρι Λάνκα, αλλά διέφερε ως προς το μήκος της ουράς και το σχήμα του κεφαλιού, προσφέροντας τις πρώτες ενδείξεις για ένα νέο είδος.

Οι δύο ποντικοί παρέμειναν ένα επιστημονικό μυστήριο για περισσότερες από δύο δεκαετίες, όμως προσεκτικά γενετικά και μορφολογικά στοιχεία επιβεβαίωσαν τελικά αυτό που οι ερευνητές υποψιάζονταν εξαρχής και σύντομα παρουσίασαν ένα είδος νέο Ονομάστηκε Mus dumbara και είναι ευρέως γνωστό ως ο αγκαθωτός ποντικός της κοιλάδας Dumbara, μια ονομασία που συνδέει το τρωκτικό με την περιοχή όπου εντοπίστηκε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Σρι Λάνκα φιλοξενεί 16 είδη αρουραίων και ποντικών, έξι από τα οποία είναι ενδημικά. Η νέα ανακάλυψη προσθέτει ακόμη ένα ενδημικό θηλαστικό στον κατάλογο της Σρι Λάνκα.

Ένα δυσεύρετο νέο τρωκτικό

«Ο αγκαθωτός ποντικός Dumbara φαίνεται δυσεύρετος», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Suyama Boyagoda, σημερινή επικεφαλής του τμήματος ζωολογίας και πρόεδρος του συμβουλίου σπουδών στις ζωολογικές επιστήμες στο Postgraduate Institute of Science του Πανεπιστημίου της Peradeniya. Την περίοδο που ανακαλύφθηκε ο αγκαθωτός ποντικός, η Boyagoda μελετούσε μυγαλές στη Σρι Λάνκα στο πλαίσιο του διδακτορικού της.

«Το 2014 και το 2015 επέστρεψα στην ίδια περιοχή και τοποθέτησα αρκετές παγίδες, αλλά παρά την προσπάθεια 1.900 νυχτών παγίδευσης, χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεθόδους, δεν καταφέραμε να βρούμε ένα ποντίκι παρόμοιο με το πρώτο δείγμα», δήλωσε η Boyagoda στο Mongabay.

Οι ερευνητές παρατήρησαν κρανία λεπτότερα από τα νύχια των δακτύλων και κάτω γνάθους σε τρία είδη αγκαθωτών ποντικών για τη μελέτη. Το νέο είδος ανήκει στο υπογένος Pyromys και μπορεί να διακριθεί από τους πλησιέστερους συγγενείς του στη Σρι Λάνκα, Mus fernandoni και Mus mayori, από έναν συνδυασμό σωματικών χαρακτηριστικών, ανέφερε. Η ουρά του είναι σαφώς μακρύτερη από το μήκος του κεφαλιού και του σώματός του. Τα πίσω πόδια του έχουν ροζο-λευκά δάχτυλα, ενώ η υπόλοιπη ραχιαία επιφάνεια καλύπτεται από ένα μείγμα τριχών σε αποχρώσεις του καστανού, του γκρι και του λευκού.

Το κρανίο προσέφερε επιπλέον στοιχεία, καθώς το M. dumbara διαθέτει μια μέτρια έντονη ακρολοφία πάνω από την οφθαλμική κόγχη, γνωστή ως υπερκογχική ακρολοφία. Τα ισχυρότερα στοιχεία προήλθαν από το DNA, το οποίο έδειξε γενετική απόκλιση μεγαλύτερη του 11,7% μεταξύ του M. dumbara και των άλλων δύο ειδών, σημείωσε η Boyagoda.

Η Σρι Λάνκα και τα Δυτικά Γκατ της Ινδίας αποτελούν από κοινού ένα από τα πιο αναγνωρισμένα «hotspots» βιοποικιλότητας στον κόσμο. Παρότι προσωρινές χερσαίες συνδέσεις μέσω του Πορθμού του Πακ συνέδεαν το νησί με τη νότια Ινδία κατά τις παγετώδεις περιόδους του Πλειστόκαινου, η άγρια ζωή της Σρι Λάνκα παρέμεινε απομονωμένη για αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να εξελιχθεί σε μια ξεχωριστή πορεία.

Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στα υγρά και ορεινά δάση του νησιού, όπου έχει αναπτυχθεί εξαιρετικά υψηλός βαθμός ενδημισμού, δήλωσε ο Madhava Meegaskumbura, Σριλανκέζος εξελικτικός βιολόγος και ερευνητής στο Guangxi University στην Κίνα.

Τα μικρά θηλαστικά αποτελούν σημαντική πηγή τροφής για πολλούς θηρευτές, όπως αυτός ο μαύρος αετός (Ictinaetus malaiensis), γεγονός που καταδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα τρωκτικά στα τροφικά πλέγματα των δασών.

Ο Meegaskumbura, συν-συγγραφέας της νέας μελέτης, ήταν μέλος της αρχικής ερευνητικής ομάδας και, μάλιστα, συνέλεξε το πρώτο δείγμα αυτού του δυσεύρετου ποντικού μαζί με τον Σριλανκέζο βιολόγο Mohammed Bahir.

Τα μικρά θηλαστικά δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς

«Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επιστήμονες έχουν περιγράψει πολλά νέα είδη βατράχων, σαυρών και καβουριών του γλυκού νερού. Τα θηλαστικά, ωστόσο, έχουν προσφέρει συγκριτικά λίγες τέτοιες ανακαλύψεις, εν μέρει επειδή τείνουν να είναι μεγαλύτερα και να εντοπίζονται ευκολότερα. Η ανακάλυψη του Mus dumbara προσθέτει ακόμη ένα είδος σε αυτόν τον σχετικά σύντομο κατάλογο των πρόσφατα αναγνωρισμένων θηλαστικών της Σρι Λάνκα», δήλωσε ο Meegaskumbura.

Μέχρι σήμερα, το M. dumbara έχει καταγραφεί μόνο σε μία κοιλάδα της οροσειράς Knuckles, γεγονός που αφήνει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική του εξάπλωση και το μέγεθος του πληθυσμού του. Το είδος μπορεί να απαντάται και σε άλλα δασικά τμήματα που δεν έχουν ερευνηθεί, να επιβιώνει σε πολύ χαμηλές πυκνότητες ή να έχει υποστεί μείωση του πληθυσμού του από τότε που συλλέχθηκαν τα πρώτα δείγματα, σημείωσε ο Meegaskumbura.

Παρότι η οροσειρά Knuckles αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και διαθέτει επίσημη προστασία, τα λιγότερο εμφανή θηλαστικά μπορούν εύκολα να παραβλεφθούν στον σχεδιασμό για τη διατήρηση της φύσης. Τα ποντίκια και οι αρουραίοι θεωρούνται συνήθως παράσιτα, ενώ η Σρι Λάνκα φιλοξενεί 16 είδη αρουραίων και ποντικών, έξι από τα οποία απαντώνται μόνο στο νησί του Ινδικού Ωκεανού.

Για ένα είδος που φαίνεται να περιορίζεται σε ένα μικρό υψομετρικό εύρος, αυτές οι πιέσεις θα μπορούσαν να ενισχυθούν από την κλιματική αλλαγή, η οποία ενδέχεται να μειώσει τη διαθεσιμότητα κατάλληλων οικοτόπων και πιθανών καταφυγίων, πρόσθεσε η Boyagoda.

Δεδομένων των περιορισμένων πληροφοριών που είναι σήμερα διαθέσιμες, ο Meegaskumbura πρόσθεσε ότι το M. dumbara θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή ως είδος που ενδέχεται να κινδυνεύει με εξαφάνιση, έως ότου περαιτέρω έρευνες καθορίσουν την πραγματική του εξάπλωση και την κατάσταση του πληθυσμού του.

«Πολύ λίγη έρευνα έχει πραγματοποιηθεί για τα μικρά θηλαστικά της Σρι Λάνκα και εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά σημαντικά κενά. Χρειαζόμαστε εκτεταμένες έρευνες σε ολόκληρο το νησί για να κατανοήσουμε την εξάπλωσή τους και τις σχέσεις τους με τους οικοτόπους και να καθορίσουμε εάν εξακολουθούν να υπάρχουν είδη όπως το Mus dumbara που δεν έχουν περιγραφεί ή έχουν παραβλεφθεί», δήλωσε ο Sampath Goonatilake, ερευνητής της IUCN Sri Lanka που μελετά τα μικρά θηλαστικά.

«Μία από τις μεγαλύτερες ανάγκες είναι μια ολοκληρωμένη ταξινομική αναθεώρηση, που θα χρησιμοποιεί τόσο την κλασική ταξινομία όσο και τις σύγχρονες φυλογενετικές προσεγγίσεις, ώστε να αποσαφηνιστεί η ταυτότητα, η ταξινόμηση και οι εξελικτικές σχέσεις των ειδών που αναγνωρίζουμε σήμερα.»

«Η έλλειψη έρευνας οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η μελέτη των μικρών θηλαστικών είναι απαιτητική και δαπανηρή, καθώς οι ερευνητές μπορεί να χρειαστεί να περάσουν εβδομάδες ή ακόμη και μήνες σε δασικούς βιότοπους για να συγκεντρώσουν επαρκή δείγματα, δημιουργώντας σημαντικό κόστος σε επίπεδο logistics και εργασίας πεδίου», δήλωσε ο Goonatilake στο Mongabay.

Υπάρχουν επίσης σχετικά λίγοι σύγχρονοι οδηγοί αναγνώρισης για τα μικρά θηλαστικά της Σρι Λάνκα, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την ακριβή αναγνώρισή τους στο πεδίο. Παράλληλα, αυτά τα ζώα τείνουν να προσελκύουν λιγότερο την προσοχή ερευνητών και φοιτητών σε σύγκριση με μεγαλύτερα ή πιο χαρισματικά θηλαστικά.

Η αντιμετώπιση αυτών των κενών θα απαιτήσει σταθερή χρηματοδότηση, καθώς ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ταξινομικής και παγκρατικής έρευνας σε ολόκληρο το νησί θα μπορούσε να κοστίσει αρκετά εκατομμύρια ρουπίες. Ως εκ τούτου, η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων της Σρι Λάνκα, κυβερνητικών υπηρεσιών, μουσείων και διεθνών ερευνητικών ιδρυμάτων, με τη στήριξη εξωτερικών ερευνητικών επιχορηγήσεων και διεθνούς χρηματοδότησης, θα είναι απαραίτητη.

Πηγή: goodgoodgood.co