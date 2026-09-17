Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε το σώμα.

Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη έφεραν στο φως οι ανασκαφές στο Τελ Αλ-Αμπκάιν, στο Δέλτα του Νείλου, καθώς αρχαιολόγοι εντόπισαν τα σχεδόν πλήρη λείψανα ενός νεαρού αρσενικού αλόγου, το οποίο εκτιμάται ότι έζησε πριν από περισσότερα από 3.000 χρόνια.

Το εύρημα ήρθε στο φως σε έναν αρχαιολογικό χώρο στη βόρεια επαρχία Μπεχέιρα της Αιγύπτου, ο οποίος θεωρείται ότι αποτελούσε στρατιωτικό οχυρό. Η εγκατάσταση δημιουργήθηκε κατά την περίοδο του Νέου Βασιλείου, μεταξύ 1570 και 1069 π.Χ., με στόχο την προστασία της Αιγύπτου από επιθέσεις λιβυκών φυλών.

Ένα άλογο που πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε στον πόλεμο

Όπως ανέφερε το αιγυπτιακό Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, οι προκαταρκτικές μελέτες δείχνουν ότι το άλογο ανήκε σε μεσαίου μεγέθους ράτσα, η οποία χαρακτηριζόταν από ταχύτητα και ευκινησία.

Ο Μοχάμεντ Αμπντέλ-Μπαντί, επικεφαλής του Τομέα Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων, ανέφερε ότι τα χαρακτηριστικά του ζώου δείχνουν οτι χρησιμοποιούταν για στρατιωτικούς λόγους. Μεταξύ άλλων, εκτιμάται ότι μπορεί να χρησιμοποιούνταν για την έλξη πολεμικών αρμάτων, τα οποία αποτελούσαν σημαντικό στοιχείο του αιγυπτιακού στρατού κατά το Νέο Βασίλειο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε το σώμα. Η θέση του αλόγου, η κατεύθυνση του κεφαλιού του και η προσεκτική τοποθέτησή του στον χώρο υποδηλώνουν, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ότι δεν εγκαταλείφθηκε απλώς εκεί, αλλά θάφτηκε σκόπιμα και με συγκεκριμένο τρόπο.

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Το στοιχείο αυτό οδηγεί τους ερευνητές στην εκτίμηση ότι το ζώο μπορεί να είχε λάβει τιμητική ταφή, γεγονός που προσφέρει νέες πληροφορίες για τον ρόλο που είχαν τα άλογα στην κοινωνία και τον στρατό της αρχαίας Αιγύπτου.

Ευρήματα που ενισχύουν τον στρατιωτικό χαρακτήρα του χώρου

Σε μικρή απόσταση από τον χώρο ταφής, η αρχαιολογική ομάδα εντόπισε κυλινδρικά αντικείμενα από αλάβαστρο και ασβεστόλιθο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι πιθανότατα αποτελούσαν τμήματα της ιπποσκευής ενός άρματος.

Η ανακάλυψη αυτή ενισχύει την υπόθεση ότι το Τελ Αλ-Αμπκάιν λειτουργούσε ως στρατιωτική εγκατάσταση, όπου υπήρχαν άλογα και πολεμικά άρματα.

Στην περιοχή βρέθηκε ακόμη τμήμα ασβεστολιθικής στήλης που απεικονίζει έναν κρατούμενο με λυγισμένο σώμα, σε στάση υποταγής, και δεμένα χέρια.

Ένας οργανωμένος οικισμός μέσα στο οχυρό

Οι ανασκαφές δεν περιορίστηκαν στα στρατιωτικά ευρήματα. Οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν ένα μεγάλο οικιστικό συγκρότημα κατασκευασμένο από πλίνθους, με οργανωμένους δρόμους και χώρους που φαίνεται να είχαν διαφορετικές χρήσεις.

Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν δωμάτια με σιλό για την αποθήκευση σιτηρών, καθώς και κυλινδρικοί κεραμικοί φούρνοι που χρησιμοποιούνταν για την προετοιμασία φαγητού.

Σύμφωνα με τον Δρ. Χισάμ Ελ-Λέιθι, γενικό γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, τα ευρήματα δείχνουν ότι στο φρούριο υπήρχε οργανωμένος πολεοδομικός σχεδιασμός και σύστημα διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.

Φυλαχτά, αγγεία και αντικείμενα καθημερινής ζωής

Οι αρχαιολόγοι έφεραν επίσης στο φως θρησκευτικά φυλαχτά που συνδέονται με την προστασία, τη γονιμότητα, την ανανέωση και τη δύναμη.

Παράλληλα, βρέθηκε μεγάλη ποικιλία κεραμικών αγγείων και οστράκων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και το μαγείρεμα τροφίμων, το σερβίρισμα, αλλά και τη διατήρηση αρωμάτων και ελαίων.

Στα ευρήματα περιλαμβάνονται ακόμη εργαλεία, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα, τα οποία δίνουν στους ερευνητές μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζούσαν και εργάζονταν στο αρχαίο οχυρό.

Η ανακάλυψη του αλόγου, σε συνδυασμό με τα κατάλοιπα των αρμάτων και τα υπόλοιπα ευρήματα, προσφέρει ένα νέο παράθυρο στη στρατιωτική οργάνωση, την καθημερινή ζωή και τις συνθήκες διαβίωσης σε μια σημαντική αμυντική εγκατάσταση της αρχαίας Αιγύπτου.