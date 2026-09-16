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Αυτή και την άλλη εβδομάδα.

Εβδομάδα δημοσκοπήσεων από σήμερα, έως την άλλη Πέμπτη.

Τετάρτη βράδυ η OPINIONS στο Action24.

Σήμερα ή αύριο (μέχρι χθες δεν είχε αποφασιστεί) η PULS στην τηλεόραση του Σκάι.

Πέμπτη εκτός μεγάλου απροόπτου η MARC στον Αντένα, ίσως και η MRB.

Σάββατο η GPO στην εφημερίδα Παραπολιτικά.

Για την άλλη εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί οι δημοσκοπήσεις της Metron Analysis για την τηλεόραση του MEGA και της ALCO για την τηλεόραση του Άλφα.

Πληθωρισμός δημοσκοπήσεων, αλλά οι γενικές τάσεις στο κομματικό σύστημα κοινές...

Β.Σκ.