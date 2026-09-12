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Αναλυτικά τα ποσοστά: Νέα Δημοκρατία 25,5%, ΠΑΣΟΚ 9%, ΚΚΕ 6%, Ελληνική Λύση 8%, ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, Νίκη 0,5%, Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, Νέα Αριστερά 1%, ΜέΡΑ25 3%, Φωνή Λογικής 4%, Δημοκράτες 1%, ΕΛΑΣ 16,5%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,5%, άλλα κόμματα 4%, ενώ το 12% δεν έχει αποφασίσει.

Προβάδισμα εννέα ποσοστιαίων μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία έναντι της ΕΛΑΣ καταγράφει η δημοσκόπηση της Prorata για την «Εφημερίδα των Συντακτών», με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία να εμφανίζει τη μεγαλύτερη υποχώρηση σε σύγκριση με τη μέτρηση του Ιουλίου.

Στην πρόθεση ψήφου, χωρίς αποχή και άκυρο/λευκό, η ΝΔ συγκεντρώνει 25,5%, αυξημένη κατά μισή μονάδα, ενώ η ΕΛΑΣ βρίσκεται στο 16,5%, κερδίζοντας μία μονάδα. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 9%, έναντι 8,5%.

Άνοδο καταγράφουν επίσης η Ελληνική Λύση, που φτάνει στο 8% από 7%, και το ΚΚΕ, που διαμορφώνεται στο 6% από 5,5%. Αντίθετα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί στο 4,5% από 8,5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 1,5% από 2%. Το 12% παραμένει αναποφάσιστο, χωρίς μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Η Νέα Αριστερά και οι Δημοκράτες παραμένουν στο 1% έκαστοι, ενώ η Νίκη διατηρείται στο 0,5%. Τα άλλα κόμματα συγκεντρώνουν 4%, από 3%, ενώ το 12% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει, ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με τον Ιούλιο.

Αναλυτικά τα ποσοστά: Νέα Δημοκρατία 25,5%, ΠΑΣΟΚ 9%, ΚΚΕ 6%, Ελληνική Λύση 8%, ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, Νίκη 0,5%, Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, Νέα Αριστερά 1%, ΜέΡΑ25 3%, Φωνή Λογικής 4%, Δημοκράτες 1%, ΕΛΑΣ 16,5%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,5%, άλλα κόμματα 4%, ενώ το 12% δεν έχει αποφασίσει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026, σε πανελλαδικό δείγμα 1.100 ατόμων άνω των 17 ετών, με τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνεντεύξεις. Το αναφερόμενο μέγιστο τυπικό σφάλμα είναι ±3 ποσοστιαίες μονάδες. Οι μεταβολές αποτυπώνουν τις διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων και δεν τεκμηριώνουν από μόνες τους στατιστικά σημαντικές τάσεις.

Από εκεί και πέρα, οι πολίτες απάντησαν και σε άλλα θέματα όπως:

Σημαντικότερα προβλήματα

Ακρίβεια: 78%

Δικαιοσύνη, διαφθορά και διαφάνεια: 44%

Χαμηλοί μισθοί – Συνθήκες εργασίας: 25%

Υγεία – Περίθαλψη: 21%

Προσφυγικό – Μεταναστευτικό: 19%

Εγκληματικότητα: 16%

Εξωτερική πολιτική – Διεθνή θέματα: 15%

Παιδεία – Εκπαίδευση: 13%

Φορολογία: 9%

Ανεργία: 9%

Οικονομική ανάπτυξη – Επενδύσεις: 7%

Συντάξεις – Ασφαλιστικό: 7%

Δημόσιο – Γραφειοκρατία: 5%

Ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες: 5%

Περιβάλλον – Κλιματική κρίση: 4%

Άλλο: 3%

Συναισθήματα για την κατάσταση της χώρας

Απογοήτευση: 49%

Θυμός: 35%

Απελπισία: 27%

Αποστροφή: 19%

Φόβος: 13%

Αισιοδοξία: 12%

Ελπίδα: 10%

Αδιαφορία: 7%

Ασφάλεια: 6%

Ικανοποίηση: 3%

Ενθουσιασμός: 1%

Εμπιστοσύνη για πρωθυπουργό

Κυριάκος Μητσοτάκης: 27%

Αλέξης Τσίπρας: 16%

Κυριάκος Βελόπουλος: 8%

Νίκος Ανδρουλάκης: 6%

Μαρία Καρυστιανού: 4%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 4%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 3%

Γιάνης Βαρουφάκης: 3%

Αφροδίτη Λατινοπούλου: 2%

Στέφανος Κασσελάκης: 1%

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: 1%

Ρένα Δούρου: 1%

Δημήτρης Νατσιός: 1%

Κανέναν από τους παραπάνω – ΔΞ/ΔΑ: 25%

Βελτίωση καθημερινότητας από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Αρκετά – Πολύ: 17%

Λίγο – Καθόλου: 82%

ΔΞ/ΔΑ: 1%

Βελτίωση καθημερινότητας από τις εξαγγελίες Τσίπρα

Αρκετά – Πολύ: 29%

Λίγο – Καθόλου: 69%

ΔΞ/ΔΑ: 2%

Υλοποίηση εξαγγελιών από κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σχεδόν όλα – Αρκετά: 38%

Περίπου τα μισά: 14%

Λίγα – Σχεδόν τίποτα: 47%

ΔΞ/ΔΑ: 1%

Υλοποίηση εξαγγελιών από κυβέρνηση Τσίπρα

Σχεδόν όλα – Αρκετά: 26%

Περίπου τα μισά: 14%

Λίγα – Σχεδόν τίποτα: 59%

ΔΞ/ΔΑ: 1%

Πιθανότητα ψήφου σε κόμμα Σαμαρά

Πολύ πιθανό: 4%

Αρκετά πιθανό: 5%

Όχι και τόσο πιθανό, αλλά δεν το αποκλείω: 15%

Εντελώς απίθανο – Το αποκλείω: 74%

ΔΞ/ΔΑ: 2%

Προέλευση πιθανών ψηφοφόρων κόμματος Σαμαρά

Νέα Δημοκρατία: 48%

Νίκη: 11%

Ελληνική Λύση: 7%

Σπαρτιάτες: 7%

ΣΥΡΙΖΑ: 4%

Άλλα κόμματα: 8%

Αποχή – Αδιευκρίνιστη: 15%