Η πρώτη δημοσκόπηση μετά την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Τις αντιδράσεις των πολιτών σχετικά με την «κυοφορούμενη» επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, καταγράφει έρευνα της Prorata, για τη Ναυτερμπορική TV.

Η έρευνα, που είναι η πρώτη μετά την κυκλοφορία της «Ιθάκης» και την εκδήλωση παρουσίασής της, στο «Παλλάς», δείχνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί να έχει ισχυρό «αποτύπωμα» στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Το 9% των ερωτηθέντων δηλώνει με βεβαιότητα ότι θα ψηφίσει ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Σχετικά πιθανό το θεωρεί το 13%, ενώ το 12% απαντάει ότι είναι σχετικά απίθανο να το πράξει, αν και δεν «κλείνει» οριστικά την πόρτα. Από την άλλη πλευρά, το 63% απαντάει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσει ένα τέτοιο κόμμα.

Στο ερώτημα αν ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να καλύψει το «αντιπολιτευτικό κενό» που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα, το 10% απαντάει πως σίγουρα θα μπορούσε και το 21% ότι μάλλον θα μπορούσε. Μάλλον δεν θα μπορούσε, δηλώνει το 20% των ερωτηθέντων, ενώ με σιγουριά πως δεν θα μπορούσε, απαντάει το 45%.

Ως προς το εάν ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό θα μπορούσε να φέρει ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό, το 9% απαντάει ότι σίγουρα θα το κάνει, ένα 20% ότι μπορεί να το μεταβάλλει και το 33% ότι θα το μεταβάλλει, ελαφρώς. Αντίθετα, το 34% εκτιμά ότι δεν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι.

