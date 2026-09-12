Στην αρχή της νέας φάση αναδιάταξής του το κομματικό σύστημα - Πώς η ΕΛΑΣ εδραιώνεται ως ο εναλλακτικός πόλος στην ΝΔ Μητσοτάκη - Ο ένας στους δυο που δηλώνει πως θα ψηφίσει Σαμαρά ήταν το 2003 ψηφοφόρος της ΝΔ.

Έχει πολύ ενδιαφέρον η δημοσκόπηση της Prorata για την «Εφημερίδα των Συντακτών» που δημοσιεύεται το Σάββατο.

-Η ΝΔ συνεχίζει να διατηρεί την πρώτη θέση (25,5%) πλην όμως δείχνει πλέον πως πολύ δύσκολα μπορεί να ξεφύγει από το ποσοστό των ευρωεκλογών καθώς ,τουλάχιστον αυτή τη στιγμή το 21,38% φαίνεται να αποτελεί το ανώτατο όριο της δύναμής της.

-Η ΕΛΑΣ αναδεικνύεται ως ο δεύτερος πόλος του πολιτικού συστήματος, καθώς λαμβάνει 16,5% και μειώνει τη διαφορά από τη ΝΔ στις 9 από τις 9,5 μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρίας.

-Καταρρέει το αφήγημα που καλλιεργείται πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές ότι η ΕΛΑΣ έχει «ταβανιάσει», καθώς η δύναμή της αυξήθηκε κατά μια ποσοστιαία μονάδα.

-Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μια ποσοστιαία μονάδα (από 8% σε 9%) πλην όμως όλα δείχνουν πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης χάνει οριστικά το στοίχημα της δεύτερης θέσης στις προσεχείς εκλογές- ο στόχος "πρώτο κόμμα έστω και με μια ψήφο διαφορά" δεν υπάρχει ούτε για τους πλέον ...αιθεροβάμονες! Όλα όντως δείχνουν πως το κομματικό σύστημα βρίσκεται στην αρχή μιας νέας αναδιάταξής του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Οι πολίτες στη δημοσκόπηση τάσσονται υπέρ της πολιτικής αλλαγής. Και όπως όλα δείχνουν μπαίνουν οι βάσεις για την πολιτική αλλαγή.

-Το κόμμα Σαμαρά, την ίδρυση του οποίου πλέον όλοι προεξοφλούν, ακόμα και το Μαξίμου, σημειώνει αξιοσημείωτη επιρροή, καθώς το 4% δηλώνει πως είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει, το 5% αρκετά πιθανό και το 15% όχι και τόσο πιθανό αλλά και δεν το αποκλείει!

-Το εντυπωσιακό είναι πως το 48% όσων δηλώνουν βέβαιο ή αρκετά πιθανό να ψηφίσουν το κόμμα Σαμαρά στις τελευταίες εκλογές ψήφισαν ΝΔ. Ο ένας στους δυο ψηφοφόρους του νέου κόμματος δηλαδή στις τελευταίες εκλογές ψήφισε ΝΔ!

-Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πολιτικός αρχηγός που οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16%. Στην τρίτη θέση οι Νίκος Ανδρουλάκης και Κυριάκος Βελόπουλος με 6% και ακολουθούν οι Μαρία Κωνσταντοπούλου και Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4% και οι Δημήτρης Κουτσούμπας και Γιάννης Βαρουφάκης με 3%.

-Η ακρίβεια αξιολογείται από τους πολίτες με ποσοστό 78% ως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας, ενώ ακολουθούν τα Θέματα Δικαιοσύνης, διαφθοράς και διαφάνειας (44%) και οι χαμηλοί μισθοί και οι συνθήκες εργασίας με 25% και η υγεία-περίθαλψη με 21%.

Να περιμένουμε βεβαίως και τις επόμενες δημοσκοπήσεις για να βγάλουμε ακόμα πιο ασφαλή συμπεράσματα.