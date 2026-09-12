Έχει πολύ ενδιαφέρον η δημοσκόπηση της Prorata για την «Εφημερίδα των Συντακτών» που δημοσιεύεται το Σάββατο.
-Η ΝΔ συνεχίζει να διατηρεί την πρώτη θέση (25,5%) πλην όμως δείχνει πλέον πως πολύ δύσκολα μπορεί να ξεφύγει από το ποσοστό των ευρωεκλογών καθώς ,τουλάχιστον αυτή τη στιγμή το 21,38% φαίνεται να αποτελεί το ανώτατο όριο της δύναμής της.
-Η ΕΛΑΣ αναδεικνύεται ως ο δεύτερος πόλος του πολιτικού συστήματος, καθώς λαμβάνει 16,5% και μειώνει τη διαφορά από τη ΝΔ στις 9 από τις 9,5 μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρίας.
-Καταρρέει το αφήγημα που καλλιεργείται πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές ότι η ΕΛΑΣ έχει «ταβανιάσει», καθώς η δύναμή της αυξήθηκε κατά μια ποσοστιαία μονάδα.
-Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μια ποσοστιαία μονάδα (από 8% σε 9%) πλην όμως όλα δείχνουν πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης χάνει οριστικά το στοίχημα της δεύτερης θέσης στις προσεχείς εκλογές- ο στόχος "πρώτο κόμμα έστω και με μια ψήφο διαφορά" δεν υπάρχει ούτε για τους πλέον ...αιθεροβάμονες! Όλα όντως δείχνουν πως το κομματικό σύστημα βρίσκεται στην αρχή μιας νέας αναδιάταξής του.
-Οι πολίτες στη δημοσκόπηση τάσσονται υπέρ της πολιτικής αλλαγής. Και όπως όλα δείχνουν μπαίνουν οι βάσεις για την πολιτική αλλαγή.
-Το κόμμα Σαμαρά, την ίδρυση του οποίου πλέον όλοι προεξοφλούν, ακόμα και το Μαξίμου, σημειώνει αξιοσημείωτη επιρροή, καθώς το 4% δηλώνει πως είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει, το 5% αρκετά πιθανό και το 15% όχι και τόσο πιθανό αλλά και δεν το αποκλείει!
-Το εντυπωσιακό είναι πως το 48% όσων δηλώνουν βέβαιο ή αρκετά πιθανό να ψηφίσουν το κόμμα Σαμαρά στις τελευταίες εκλογές ψήφισαν ΝΔ. Ο ένας στους δυο ψηφοφόρους του νέου κόμματος δηλαδή στις τελευταίες εκλογές ψήφισε ΝΔ!
-Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πολιτικός αρχηγός που οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16%. Στην τρίτη θέση οι Νίκος Ανδρουλάκης και Κυριάκος Βελόπουλος με 6% και ακολουθούν οι Μαρία Κωνσταντοπούλου και Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4% και οι Δημήτρης Κουτσούμπας και Γιάννης Βαρουφάκης με 3%.
-Η ακρίβεια αξιολογείται από τους πολίτες με ποσοστό 78% ως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας, ενώ ακολουθούν τα Θέματα Δικαιοσύνης, διαφθοράς και διαφάνειας (44%) και οι χαμηλοί μισθοί και οι συνθήκες εργασίας με 25% και η υγεία-περίθαλψη με 21%.
Να περιμένουμε βεβαίως και τις επόμενες δημοσκοπήσεις για να βγάλουμε ακόμα πιο ασφαλή συμπεράσματα.