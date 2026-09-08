Δημιουργία κλίματος ενόψει των νέων δημοσκοπήσεων.

Πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού δημοσιογράφοι αλλά και πολιτικά στελέχη της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης προαναγγέλλουν ότι «ο Τσίπρας ταβάνιασε» και ότι «η ΕΛΑΣ ελαφρώς πέφτει», με αποτέλεσμα η δεύτερη θέση να μην έχει κριθεί!

Δημοσκόπηση εταιρίας που είναι εκτός του ΣΕΔΕΑ (Σύλλογος Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς) έδειξε μάλιστα σε δημοσκόπησή της τον ...Αύγουστο (που ως γνωστόν δεν γίνονται δημοσκοπήσεις) πως η ΕΛΑΣ πέφτει σε ποσοστά, με αποτέλεσμα η μάχη για τη δεύτερη θέση να είναι ανοιχτή.

Κάποιες από τις γνωστές εταιρίες που μέτρησαν είδαν πως τίποτε δεν έχει αλλάξει μέσα στο καλοκαίρι.

Το επιβεβαίωσαν σε συνεντεύξεις τους σοβαροί δημοσκόποι όπως ο Δημήτρης Μαύρος και -αν δεν μας απατάει η μνήμη- και ο Αντώνης Παπαργύρης. Είδαν μάλιστα και όλα τα κόμματα να ξεκινούν το φθινόπωρο χωρίς αλλαγές στη σειρά και χωρίς αποκλίσεις στις διαφορές, αλλά με μικρή πτώση το καθένα. Όχι απλώς γιατί το καλοκαίρι ο κόσμος ασχολούνταν με τις διακοπές του και έπαιρνε τις ανάσες του, αλλά και γιατί το ενδεχόμενο εκλογών απομακρύνθηκε και συνεπώς το ενδιαφέρον του για την πολιτική μειώθηκε.

Οι μετρήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας το επόμενο διάστημα αναμένεται να βρουν τη ΝΔ με μικρή αύξηση λόγω της θετικής υπερπροβολής του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, αλλά όλοι γνωρίζουν πως αν δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα γρήγορα η άνοδος αυτή θα εξατμιστεί, όπως ακριβώς συνέβη και πέρυσι! Επίσης ουδείς βρίσκει λόγο γιατί να σημειώσει πτώση η ΕΛΑΣ.

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