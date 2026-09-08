Βλέπει στο ΜΕΡΑ25 έναν εν δυνάμει συνοδοιπόρο, αντιμετωπίζει με λογική καχυποψία την παρούσα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία πολιτική σχέση με την ΕΛΑΣ, κατηγορώντας το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για πλήρη αποδοχή του νεοφιλελεύθερου πλαισίου.

Το προγραμματικό πλαίσιο που προτείνει για την Αριστερά, αλλά και το περίγραμμα για τις συνεργασίες που θα πρέπει να έχει ο χώρος σε μια εποχή που δέχεται ασφυκτική πίεση, παρουσίασε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της επίσκεψης του στη ΔΕΘ.

Όπως έγινε σαφές από τις τοποθετήσεις του, η Νέα Αριστερά βλέπει στο ΜΕΡΑ25 έναν εν δυνάμει συνοδοιπόρο, αντιμετωπίζει με λογική καχυποψία την παρούσα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία πολιτική σχέση με την ΕΛΑΣ, κατηγορώντας το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για πλήρη αποδοχή του νεοφιλελεύθερου πλαισίου.

Στον «πάγο» ο ΣΥΡΙΖΑ

Εδώ και αρκετές εβδομάδες, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει απλά ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας με τη Νέα Αριστερά, αλλά πως υπάρχει συζήτηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια εκλογική συνεργασία τα δύο κόμματα. Μάλιστα, αφήνουν να εννοηθεί ότι με αυτό το σχέδιο συμφωνούν και ιστορικά στελέχη του χώρου, όπως ο Νίκος Φίλης και ο Νίκος Βούτσης.

Η αλήθεια είναι πως όντως υπάρχουν επαφές, όμως εκείνα που χωρίζουν τις δύο πλευρές είναι περισσότερα από όσα τα ενώνουν. Και φρόντισε να το ξεκαθαρίσει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, σε όλους τους τόνους, δείχνοντας πως η Πατησίων αντιμετωπίζει την Κουμουνδούρου με επιφύλαξη. Άλλωστε, οι λόγοι που οδήγησαν στη διάσπαση του 2023 δεν μοιάζουν να έχουν εκλείψει.

«Δεν σας κρύβω ότι, όταν έχω βρεθεί σε κοινωνικές περιστάσεις με την κ. Δούρου, έχουμε συζητήσει στα όρθια. Δεν έχει γίνει, όμως, κάποια ουσιαστική πολιτική συζήτηση σε βάθος», ανέφερε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάλιστα, συμπλήρωσε πως «δεν αρνούμαι να συζητήσω, αλλά υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα: οι σοβαρές ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ και της σημερινής συλλογικής του ηγεσίας. Δεν θέλω να το προσωποποιήσω μόνο στην κ. Δούρου. Αναφέρομαι στη συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και σε όσα έχουν συμβεί από το 2023 και μετά, τόσο στην περίοδο του κ. Κασσελάκη όσο και στην περίοδο του κ. Φάμελλου, αλλά και στη στάση τους μέχρι την τελευταία στιγμή, όταν έγινε εμφανές ότι κάποιοι παίρνουν την πράσινη κάρτα και κάποιοι την κόκκινη κάρτα από το κόμμα του κ. Τσίπρα».

«Ναι» στο ΜΕΡΑ25

Και αν η επιφυλακτικότητα απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ είναι εμφανής, σε ότι αφορά το ΜΕΡΑ25, φαίνεται ότι το αντιμετωπίζει ως τον φυσικό σύμμαχο της Νέας Αριστεράς. Όπως είπε, θεωρεί σημαντικό ζήτημα την ενότητα της Αριστεράς και ότι οι πολλές διασπάσεις στον χώρο έχουν, σε μεγάλο βαθμό, πραγματικές βάσεις.

Συμπλήρωσε, όμως, «πως χρειάζεται συζήτηση για όσα μας χωρίζουν, ώστε να δούμε ποιες προοπτικές υπάρχουν για την ενότητα του χώρου της Αριστεράς. Ενότητα με όλους δεν μπορεί να γίνει. Όπως είπα και πριν, υπάρχουν πολιτικά, αξιακά και ηθικά κριτήρια».

Χωρίς περιστροφές και με βάση αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι θεωρεί ότι το ΜέΡΑ25 είναι ένας από τους δυνητικούς συνομιλητές για τη Νέα Αριστερά, αναγνωρίζοντας ωστόσο την τομή του 2015 και το πώς διαμορφώνεται η σημερινή κατάσταση.

«Θα σας θυμίσω ότι εγώ προσωπικά το 2015 έφυγα. Παραιτήθηκα από υπουργός και βουλευτής του τότε ΣΥΡΙΖΑ και αποχώρησα από την πολιτική. Όταν επέστρεψα, δεν τρελάθηκα ξαφνικά και επέλεξα να μπω στη Νέα Αριστερά», είπε ο κ.Σακελλαρίδης.

Προσέθεσε, όμως, ότι «δεν πρέπει να έχουμε το βλέμμα μας μόνο στο 2015. Επαναλαμβάνω, δεν λέω να το ξεχάσουμε. Πρέπει να κάνουμε την αποτίμηση εκείνης της περιόδου, χωρίς αυτή να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την ενότητα της Αριστεράς μπροστά στις κεφαλαιώδεις προκλήσεις του 2026, του 2027 και του 2031».

Μακριά από τον Τσίπρα

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υπήρξε σαφής και για τη σχέση που θέλει να έχει το κόμματου με την ΕΛΑΣ, του Αλέξη Τσίπρα. Λαμβάνοντας ως παράδειγμα την πρόταση για το λεγόμενο «Πατριωτικό Φόρο» που αφορά το 1% των πλουσιότερων φυσικών προσώπων και εταιριών, σημείωσε πως «δεν έχω εμπιστοσύνη σε μια τέτοια πρόταση από ένα κόμμα που δεν θέλει να τα βάλει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια Δεν έχω εμπιστοσύνη ότι θα εφαρμοστεί κάτι τέτοιο από ένα κόμμα που αποδέχεται πλήρως ένα δημοσιονομικό πλαίσιο νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης».

Με αυτό τον τρόπο έδειξε ξεκάθαρα πως θέλει με τον Αλέξη Τσίπρα να μείνουν μακριά και πολιτικά καθόλου αγαπημένοι…