Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ βρέθηκε σήμερα στο 1ο ΓΕΛ Παπάγου.

Το 1ο ΓΕΛ Παπάγου επισκέφθηκε σήμερα, Δευτέρα (7/9), ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ συναντήθηκε με τον Διευθυντή του σχολείου, Ηλ. Λούμο και τον Σύλλογο Διδασκόντων.

Τον Δημήτρη Κουτσούμπα συνόδευαν τα μέλη της ΚΕ, Μάκης Μακρής, Βαγγελιώ Πλατανιά, και Μανώλης Ραπανάκης, η Κωνσταντίνα Τσιουπρά, Γραμματέας της ΤΕ Εκπαιδευτικών και μέλος της ΕΠ της ΚΟ Αττικής, ο Κώστας Γιαννόπουλος, Γραμματέας της ΤΕ Βόρειου Τομέα και μέλος της ΕΠ της ΚΟ Αττικής και ο Αντώνης Ρεκλείτης, επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Παπάγου - Χολαργού. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες της Α-Γ ΕΛΜΕ Β’ Αθήνας, του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων του 1ου ΓΕΛ Παπάγου και του ΔΣ της Ένωσης Γονέων Παπάγου Χολαργού.

Την πλούσια συζήτηση του Δημήτρη Κουτσούμπα με τον Σύλλογο των Εκπαιδευτικών σε θερμό κλίμα, απασχόλησαν ζητήματα που αφορούν το περιεχόμενο και τον προσανατολισμό του σχολείου, με τους εκπαιδευτικούς να υπογραμμίζουν την ανάγκη για ένα σχολείο που θα δίνει στα παιδιά ουσιαστική μόρφωση προκειμένου να βγαίνουν με στέρεα εφόδια, γνώσεις, καλλιέργεια και πραγματικά κριτική σκέψη στην κοινωνία. Ακόμα, συζητήθηκε η κατηγοριοποίησή των σχολείων μέσα από τις διαφορετικές μορφές σχολείων, καθώς και το λεγόμενο, πολλαπλό βιβλίο, που στην πραγματικότητα σημαίνει διδασκαλία από ένα διαφορετικό βιβλίο σε κάθε σχολείο, τμήμα κ.λπ.

Επίσης, ξεδιπλώθηκε συζήτηση γύρω από τη μείωση των ωρών διδασκαλίας μαθημάτων κοινωνικών και πολιτικών επιστημών στο Λύκειο, καθώς και ο ρόλος των νέων τεχνολογιών και της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μετά τη συνάντηση, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με δήλωση του αναφέρθηκε στα μεγάλα προβλήματα των σχολείων τονίζοντας:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά, η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τεράστιες ελλείψεις σε πάρα πολλά, στα περισσότερα σχολεία της χώρας μας. Ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, με τις λιγοστές προσλήψεις φέτος μονίμων καθηγητών εκπαιδευτικών, δασκάλων, νηπιαγωγών, καθώς επίσης και με λιγότερους αναπληρωτές, ιδιαίτερα στον τομέα της ειδικής αγωγής και της παράλληλης στήριξης. Ελλείψεις που έχουν επίσης να κάνουν με συγχωνεύσεις τμημάτων, με μετακινήσεις μαθητών, με προβλήματα στη σχολική στέγη αλλά και στη στέγη των ίδιων των καθηγητών που διορίζονται.

Ταυτόχρονα, έχουμε το άνοιγμα της δημόσιας διαβούλευσης για το Εθνικό Απολυτήριο, μια πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ που θα κοστίσει πολύ περισσότερο σε άγχος στους μαθητές, αφού το σχολείο γίνεται πάλι ένα απέραντο εξεταστικό κέντρο, αλλά θα στοιχίσει και σε οικονομικά προβλήματα στις οικογένειες, τις λαϊκές οικογένειες που δεν θα έχουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους.

Αυτές οι ελλείψεις είναι πολύ μεγάλες, το ΚΚΕ τις παλεύει, όμως δεν στεκόμαστε μόνο σ’ αυτές. Μαζί με τις ελλείψεις ενδιαφερόμαστε και για το περιεχόμενο των ίδιων των σπουδών του δημόσιου σχολείου, την εκπαιδευτική διαδικασία, τι μένει στον μαθητή, το μορφωτικό του επίπεδο, τα προβλήματα διαπαιδαγώγησης γιατί τέτοιο ρόλο έχει και το σχολείο -όπως είναι η νεανική παραβατικότητα, οι εξαρτήσεις, το διαδίκτυο, μια σειρά τέτοια σύγχρονα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν- στο πλάι των εκπαιδευτικών που παλεύουν.

Νιώθουμε ιδιαίτερη τιμή και χαρά που βρισκόμαστε σήμερα σε ένα σχολείο, που έχει δώσει τέτοιες αγωνιστικές περγαμηνές, δίπλα στα παιδιά, δίπλα στους μαθητές, μαζί με τους γονείς, για να προάγει το κλίμα της συλλογικότητας, της ομαδικής δουλειάς, της αλληλεγγύης, ενάντια σε διακρίσεις, σε ρατσιστικά φαινόμενα, στον φασισμό, για τη γνώση της ιστορίας, για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης στα παιδιά. Έδωσαν ένα μεγάλο αγώνα, νικηφόρο, τον προηγούμενο χρόνο, είναι παράδειγμα και για άλλα σχολεία της πατρίδας μας. Γιατί με κοινό μέτωπο εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών, μπορούμε πράγματι να κάνουμε πάρα πολλά στον τομέα της παιδείας.

Το ΚΚΕ έχει ολοκληρωμένες θέσεις για το Δημόσιο Ενιαίο 12χρονο Σχολείο. Και στη βουλή και στους δρόμους του αγώνα θα συνεχίσουμε αυτή τη μάχη».