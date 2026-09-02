Δώστε λύσεις τώρα, όπως ζητούν οι κτηνοτρόφοι του νησιού!», ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Δριμεία κριτική στην κυβερνητική διαχείριση γύρω από το ζήτημα του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αφορμή για τη σημερινή παρέμβαση Κουτσούμπα στάθηκε η τροπολογία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία ο συντονισμός της κρίσης του αφθώδους πυρετού περνάει στα χέρια του Στρατού και κατ΄ επέκταση του υπουργείου Άμυνας.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για επιχείρηση στρατικοποίησης της Λέσβου ώστε να κατασταλούν οι δίκαιες αντιδράσεις των κτηνοτρόφων.

«Αλήθεια, στα κοστολογημένα προγράμματά σας χωράνε τα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων που καταστρέφονται στη Λέσβο; Εκεί που η "επιλεκτική" σας ανικανότητα χτύπησε κόκκινο με τον αφθώδη πυρετό!

Αφήσατε την επιζωοτία να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, θρέψατε τον ανορθολογισμό με το αντιεμβολιαστικό σας παραλήρημα, για να μη θιγούν τα κέρδη μιας χούφτας μεγαλοβιομηχάνων της φέτας κι αφού καταστρέψατε το βιος των ανθρώπων και χάσατε κάθε έλεγχο, θυμηθήκατε τώρα τον Στρατό! Αναφέρομαι στην τροπολογία που καταθέσατε χτες μέσα στη νύχτα.

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Δείτε την τοποθέτηση του Δημήτρη Κουτσούμπα

{https://www.youtube.com/watch?v=0is0eyVc9R0&t}