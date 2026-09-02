«Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, που αυξάνονται διαρκώς και η κυβέρνηση δυστυχώς συνεχίζει να επιλέγει αυτή τη “λύση” των συμβασιούχων», είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποδέχθηκε σήμερα, στον Περισσό, αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, αποτελούμενη από τον Πρόεδρό της Θάνο Ψαρόπουλο και τον Γιάννη Ζήκο, μέλος της Διοίκησης.

Στη συνάντηση εκ μέρους του ΚΚΕ συμμετείχαν ακόμη ο Χρήστος Κατσώτης, βουλευτής και μέλος της ΚΕ και ο Βασίλης Γιαννάκος, μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, εκλεγμένος με την ΕΑΚΠ.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ αφού καλωσόρισε την αντιπροσωπεία των Πυροσβεστών, δήλωσε τη στήριξη του ΚΚΕ στον δίκαιο αγώνα για μονιμοποίηση όλου του προσωπικού και τόνισε:

«Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, που αυξάνονται διαρκώς και η κυβέρνηση δυστυχώς συνεχίζει να επιλέγει αυτή τη “λύση” -που δεν είναι λύση- των συμβασιούχων, με περιορισμένα εργασιακά-εργατικά δικαιώματα στην ουσία, χωρίς 12μηνη απασχόληση, ενώ, ξέρουμε όλοι ότι είναι απαραίτητοι και για τους 12 μήνες, όχι μόνο αυστηρά την αντιπυρική περίοδο, να συμμετέχουν -και μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς- και στην πρόληψη και στη συντήρηση, στη διάνοιξη δασικών δρόμων και με βάση την πείρα που έχετε. Άρα, είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα αυτό. Το παλεύουμε μαζί σας στους δρόμους του αγώνα, αλλά και μέσα στη Βουλή έχουμε κάνει επανειλημμένα Ερωτήσεις, Επερωτήσεις.

Επίσης, θα ήθελα να σημειώσω ότι συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο αίτημα να λυθεί αυτή η αδικία για τους πυροσβέστες, για τους εποχικούς εργαζόμενους, που δεν μπόρεσαν το 2024 λόγω του ορίου ηλικίας να ξαναμπούν στο Σώμα. Ήταν απαραίτητοι και πρέπει κι αυτή η αδικία -μαζί με άλλα αιτήματα που θα συζητήσουμε, θα ακούσουμε και τις απόψεις σας και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας- να αποκατασταθεί».

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Από τη μεριά της, η αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου επέδωσε στον Δ. Κουτσούμπα το Ψήφισμά της για τη 12μηνη εργασία των εποχικών πυροσβεστών και αναφέρθηκε στις διεκδικήσεις για τους όρους εργασίας τους. Ακόμα, εξέφρασαν το αίτημα της Ομοσπονδίας για την επαναφορά στο Σώμα των περίπου 600 εποχικών πυροσβεστών που, παρά τη μακροχρόνια εμπειρία τους, δεν μπόρεσαν να επαναπροσληφθούν, λόγω του ορίου ηλικίας. Τέλος, ανέφερε ότι η Ομοσπονδία θα συνεχίσει τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες όλο το επόμενο διάστημα, τονίζοντας την ανάγκη συντονισμένου αγώνα όλου του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, μόνιμων και εποχικών, για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους.