Δείτε το πρώτο teaser για την τέταρτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Paramount+.

Το Paramount+ ανοίνωσε την ημερομηνία που θα κάνει πρεμιέρα η τέταρτη σεζόν της σειράς «Tulsa King» με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Τα νέα επεισόδια ακολουθούν τον «Ντουάιτ (Σταλόνε) ο οποίος αγωνίζεται να νομιμοποιήσει την αυτοκρατορία του και να προστατεύσει την ομάδα του καθώς διεφθαρμένοι πολιτικοί, επικίνδυνοι νέοι εχθροί και μια συντριπτική προσωπική απώλεια τον χτυπούν από κάθε κατεύθυνση». Ωστόσο, κάθε κέρδος συνοδεύεται από ακόμη πιο δύσκολες αλήθειες: για την αφοσίωση, την ηγεσία και το κόστος της φιλοδοξίας. Κάθε κίνηση βυθίζει τον Ντουάιτ βαθύτερα στα ένστικτα του δρόμου που άφησε πίσω στη Νέα Υόρκη – μετατρέποντας την Tulsa σε πεδίο μάχης και τον Ντουάιτ σε μια απειλή που κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει».

Αν και μια πέμπτη σεζόν του «Tulsa King» δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, τον Ιούνιο έγινε γνωστό ότι είχε ανοίξει ένα δωμάτιο σεναριογράφων με την σειρά να εξετάζει τη μεταφορά των γυρισμάτων στη Νέα Υόρκη αντί για την Ατλάντα, όπου έχει γυρίσει τις περισσότερες από τις πρώτες τέσσερις σεζόν της.

Επίσης, θυμίζουμε ότι η Paramount ετοιμάζει το spinoff «Frisco King» με πρωταγωνιστή τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, ο οποίος έκανε guest εμφάνιση ως ο εκτελεστής Russell Lee Washington Jr. στην τρίτη σεζόν του «Tulsa King».

Η τέταρτη σεζόν θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Οκτωβρίου με τα νέα επεισόδια να κυκλοφορούν εβδομαδιαίως.

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Το Paramount+ είχε ανακοινώσει την τέταρτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς, λίγο πριν από την πρεμιέρα του τρίτου κύκλου τον Σεπτέμβριο του 2025.

Με δημιουργό τον Τέιλορ Σέρινταν, τον ηθοποιό, σεναριογράφο και σκηνοθέτη πίσω από το επιτυχημένο, Yellowstone, το Tulsa King επικεντρώνεται στον αρχηγό της μαφίας της Νέας Υόρκης, Ντουάιτ «The General» Μανφρέντι, ο οποίος, αφού αποφυλακίζεται, εξορίζεται στην Tulsa, όπου γρήγορα χτίζει τη δική του εγκληματική αυτοκρατορία.



Δείτε το πρώτο teaser τρέιλερ για τη νέα σεζόν:



{https://youtu.be/yaCHj96d1PA?si=OeFIMU4kiYmylcKV}



