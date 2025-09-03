«Tulsa King»: Τα σπάει το επίσημο τρέιλερ της 3ης σεζόν με Σάμιουελ Λ. Τζάκσον και Σταλόνε

Η τρίτη σεζόν του «Tulsa King» θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου.

Άλλη μία σεζόν του Tulsa King με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε, πλησιάζει. Το Paramount+ κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για την επερχόμενη τρίτη σεζόν της σειράς με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον στο πλευρό του Σταλόνε.



Το τρέιλερ παρουσιάζει τον Ντουάιτ Μανφρέντι του Σταλόνε να μπαίνει λημέρια του παράνομου αλκοόλ, γεγονός που θα τον φέρει αντιμέτωπο με νέους και ισχυρούς εχθρούς όπως η οικογένεια Ντάνμιρ με αρχηγό τον Τζέρεμαϊα Ντάνμιρ, τον οποίο υποδύεται ο σταρ του Terminator 2: Judgement Day, Ρόμπερτ Πάτρικ, και ο οποίος περιγράφεται ως «ο τύραννος της Tulsa». Το τρέιλερ μάς δίνει επίσης την πρώτη ματιά του Σάμιουελ Λ. Τζάκσον Samuel L. ως guest star στον ρόλο του Ράσελ Λι Ουάσινγκτον Τζούνιορ.



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βετεράνος ηθοποιός πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στο δικό του spin-off, το NOLA King, το οποίο θα διαδραματίζεται στη Νέα Ορλεάνη.

Ο Τζάκσον θα υποδυθεί έναν πρώην γνωστό του Ντουάιτ από τη φυλακή που αποστέλλεται στην Tulsa από τους Renzetti για να τον σκοτώσει. Ωστόσο, έχοντας εμπνευστεί από όσα δημιούργησε ο Ντουάιτ στην Tulsa και εντυπωσιασμένος από τις δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, επιστρέφει στη Νέα Ορλεάνη, το σπίτι που εγκατέλειψε πριν από 40 χρόνια… για να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης και του υπόκοσμου που άφησε πίσω του».

Η τρίτη σεζόν του Tulsa King έρχεται μετά την επιτυχία του δεύτερου κύκλου, τον οποίο παρακολούθησαν 21,1 εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, το Tulsa King ήταν καλύτερη πρωτότυπη σειρά του Paramount+ για το 2024.



Η σειρά ακολουθεί τον αρχηγό της μαφίας, Ντουάιτ, 25 χρόνια αφότου αποφυλακίστηκε, καθώς χτίζει μια νέα ομάδα, αφού συνειδητοποιεί ότι η μαφιόζικη οικογένειά του δεν έχει τα συμφέροντά του ως προτεραιότητα.

Η τρίτη σεζόν του γκανγκστερικού δράματος θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου και όπως συνέβη και με τις προηγούμενες σεζόν, τα νέα επεισόδια θα κυκλοφορούν κάθε εβδομάδα.