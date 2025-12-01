Ο κ. Σκέρτσος προτάθηκε από τον διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα για να εξεταστεί ως μάρτυρας, καθώς την περίοδο εκείνη, ήταν διευθυντής του υπουργικού του γραφείου.

«Όλη η Ελλάδα χρωστάει στο Γιάννη Στουρνάρα γιατί έσωσε τη χώρα», κατέθεσε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, χαρακτηρίζοντας αστειότητες όσα ειπώθηκαν σε βάρος του από τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες για εμπλοκή στην υπόθεση της Novartis.

Ως «μία από τις πιο μελανές σελίδες της Ελληνικής Δημοκρατίας» παρουσίασε την εμπλοκή των πολιτικών προσώπων στην υπόθεση της Novartis, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, καταθέτοντας στη δίκη σε δεύτερο βαθμό των δύο προστατευόμενων μαρτύρων.

Χαρακτηρίζοντας ψευδομάρτυρες τους δύο κατηγορουμένους ο κ. Σκέρτσος, τόνισε πως αν και δεν γνώριζε ακριβώς το πρόγραμμα του κ. Στουρνάρα, ωστόσο, οι συναντήσεις που έκανε, ήταν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. «Προσωπικά δεν είχα εικόνα για το πρόγραμμα, δεν γνώριζα τις συναντήσεις του υπουργού, αλλά μελετώντας αυτή την υπόθεση, το να συναντά ένας υπουργός εκπροσώπους συνδέσμων -όπως ήταν ο Φρουζής πρόεδρος του ΣΦΕΕ- είναι μέσα στα καθήκοντα του, χωρίς αυτό να σημαίνει χρηματισμό όπως κατέθεσαν οι ψευδομάρτυρες» ανέφερε στην κατάθεσή του και συμπλήρωσε: «Είναι αστείο να κατηγορείται κάποιος ότι χρηματίστηκε για να υλοποιήσει μία απόφαση που είχε ήδη υλοποιηθεί».

Όπως είπε ο μάρτυρας , «ο κ. Στουρνάρας όταν ανέλαβε το 2012 το ΥΠΟΙΚ κλήθηκε ως μη πολιτικό πρόσωπο να υλοποιήσει δεσμεύσεις του πρώτου και του δευτέρου μνημονίου, όπως το συμψηφισμό και την εξόφληση οφειλών σε φαρμακευτικές εταιρίες. Ο Στουρνάρας δεν είχε καμία εμπλοκή στο σχεδιασμό και την ψήφιση αυτού του σχεδίου». Σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο, «όποιες αποφάσεις ελήφθησαν ήταν πολιτικές και αφορούσαν στα μνημόνια για να διασωθεί η ελληνική οικονομία».

Ο μάρτυρας εξήγησε πως εκείνη την εποχή υπήρχαν τεράστια χρέη προς τις ασφαλιστικές φαρμακευτικές εταιρίες και έπρεπε να απομειωθεί το δυσθεώρητο έλλειμμα. «Θεωρώ σκανδαλώδες ότι το ελληνικό δημόσιο δεν είχε σύστημα να ελέγχει τις δαπάνες. Τα υπόλοιπα δεν είναι αρμοδιότητα δική μου να τα κρίνω. Το ελληνικό δημόσιο είχε να διαχειριστεί 6,5 δις προς φαρμακευτικές και οργανισμούς. Αυτό θεραπεύτηκε στα χρόνια των μνημονίων όταν η χώρα απέκτησε τους κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Επικρατείας ερωτηθείς από το δικαστήριο, εξέφρασε την άποψη πως «ο Γιάννης Στουρνάρας είναι ένας βαθιά έντιμος άνθρωπος και πατριώτης. Όλη η Ελλάδα χρωστάει στον Στουρνάρα γιατί έσωσε τη χώρα. Δεν μπορώ να δεχτώ οτιδήποτε αφορά στο ήθος του».