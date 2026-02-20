Τα κόμματα της κεντροαριστεράς που αντιδρούν δεν έχουν δυνατότητα ανατροπής της απόφασης του Μαξίμου.

Η στήλη επιμένει πως είναι θέμα ολίγων εβδομάδων, ίσως και ημερών, η ανακοίνωση της απόφασης του πρωθυπουργού για ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διευθυντή της Τραπέζης της Ελλάδας.

Η απόφαση Μητσοτάκη για τρίτη θητεία Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος έχει ληφθεί, όπως είχε αποκαλύψει η στήλη, πριν τον Αύγουστο του 2025. Κάποιοι μάλιστα θα ήθελαν τον Γιάννη Στουρνάρα, που η Φρανκφούρτη έχει σε υψηλή εκτίμηση, αν στις εκλογές δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση ακόμα και πρωθυπουργό σε μια κυβέρνηση προκειμένου να ασκηθεί η προεδρία της ΕΕ από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Με την ολοκλήρωση της τρίτης του θητείας ο Γ. Στουρνάρας θα συμπληρώσει αισίως 18 έτη στη θέση του Διευθυντή της Τραπέζης της Ελλάδος.

Β.Σκ.