Συνελήφθησαν στην Ισπανία, έπειτα την εξάρθρωση, μέλη του πυρήνα που συνδέεται με την νεοναζιστική τρομοκρατική οργάνωση τη «Βάση».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ισπανική αστυνομία σήμερα, αναφέρει ότι εξάρθρωσε τον πρώτο γνωστό πυρήνα στη χώρα που συνδέεται με «Τη Βάση», μια φασιστική οργάνωση η οποία έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική από την ΕΕ.

Τι είναι η «Βάση»

Πρόκειται μια νεοναζιστική οργάνωση που ίδρυσε στις ΗΠΑ ο Ρινάλντο Ναζάρο το 2018. Η οργάνωση προωθεί τον αποκαλούμενο «επιταχυντισμό», μια ιδεολογία που επιδιώκει να επισπεύσει την κατάρρευση δημοκρατικών θεσμών μέσω βίαιων επιθέσεων.

Συνελήφθησαν τρεις άνθρωποι, ενώ ένας ο οποίος θεωρείται ο αρχηγός της οργάνωσης, τέθηκε υπό κράτηση στην επαρχία της ανατολικής Ισπανίας Καστεγιόν, βορείως της Βαλένθια.

Η αστυνομία ανακάλυψε ένα οπλοστάσιο που εμπεριείχε:

δύο πυροβόλα όπλα

επτά εκπαιδευτικά όπλα

πυρομαχικά

περισσότερα από 20 μαχαίρια

τακτικό εξοπλισμό και νεοναζιστικό υλικό.

Οι συλλήψεις έγιναν σε μια περίοδο που το ακροδεξιό κλίμα ενισχύεται στη χώρα, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν, ότι η νεολαία στηρίζει ολοένα και περισσότερο εθνικιστικές ομάδες, ενώ παράλληλα έχει ξανανοίξει η συζήτηση γύρω από το αυταρχικό παρελθόν της Ισπανίας.

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία ανέφερε:

«Ο αρχηγός του ισπανικού πυρήνα βρισκόταν σε άμεση επαφή με τον ιδρυτή Της Βάσης, ο οποίος πριν από ένα μήνα κάλεσε για την ενοποίηση πυρήνων διάσπαρτων σε διάφορες χώρες».

Πρόσθεσε επίσης, ότι οι ύποπτοι ήταν έντονα ριζοσπαστικοποιημένοι και είχαν πραγματοποιήσει παραστρατιωτική εκπαίδευση.

Είχαν επίσης εκφράσει ετοιμότητα να πραγματοποιήσουν επιλεκτικές επιθέσεις και χρησιμοποιούσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να προσελκύσουν οπαδούς.