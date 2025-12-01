Η αστυνομία συνεχίζει να σαρώνει τους επτά καμένους πύργους που τυλίχτηκαν στις φλόγες στο κτήμα Wang Fuk Court, στπ Χονγκ Κονγκ.

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι συνέλαβαν 13 άτομα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας στο πλαίσιο έρευνας για την πιο φονική πυρκαγιά στην πόλη εδώ και δεκαετίες, επισημαίνοντας ότι τα κατώτερα των προδιαγραφών υλικά ανακαίνισης τροφοδότησαν την πυρκαγιά που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 151 ανθρώπους, μέχρι στιγμής.

Η αστυνομία συνεχίζει να σαρώνει τους επτά καμένους πύργους που τυλίχτηκαν στις φλόγες την περασμένη Τετάρτη, στο κτήμα Wang Fuk Court, όπου και εντόπισε πτώματα κατοίκων σε κλιμακοστάσια και σε στέγες, παγιδευμένα καθώς προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τις φλόγες. Πάνω από 40 άτομα παραμένουν αγνοούμενα.

«Μερικά από τα πτώματα έχουν γίνει στάχτη, επομένως ενδέχεται να μην μπορέσουμε να εντοπίσουμε όλα τα αγνοούμενα άτομα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Tsang Shuk-yin.

Οι εργολάβοι που εργάζονταν στις ανακαινίσεις χρησιμοποίησαν αυτά τα κατώτερα των προδιαγραφών υλικά σε δυσπρόσιτες περιοχές, ουσιαστικά κρύβοντάς τα από τους επιθεωρητές, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Eric Chan. Η μόνωση αφρού που χρησιμοποιούσαν οι εργολάβοι επίσης αναζωπύρωσε τις φλόγες και οι συναγερμοί της πυρκαγιάς στο συγκρότημα δεν λειτουργούσαν σωστά, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Χιλιάδες έχουν συγκεντρωθεί για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον εννέα οικιακές βοηθοί από την Ινδονησία και μία από τις Φιλιππίνες, με ουρές πενθούντων να εκτείνονται σε μήκος μεγαλύτερο του ενός χιλιομέτρου κατά μήκος ενός καναλιού δίπλα στο κτήμα. Αγρυπνίες πρόκειται επίσης να πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα στο Τόκιο, το Λονδίνο και την Ταϊπέι, δήλωσαν οι αρχές.

«Έχω παρατηρήσει ότι ορισμένοι άνθρωποι με κακόβουλες προθέσεις, με στόχο να βλάψουν το Χονγκ Κονγκ και την εθνική ασφάλεια, έχουν εκμεταλλευτεί αυτή την οδυνηρή στιγμή για την κοινωνία», είπε αρχηγός ασφαλείας του Χονγκ Κονγκ, Κρις Τανγκ. «Επομένως, πρέπει να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων επιβολής του νόμου».

Συνεχίζονται οι έρευνες

Τα κτίρια που ερευνώνται για σορούς νεκρών έχουν υποστεί τις χειρότερες ζημιές και η έρευνα μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, ανέφεραν οι αρχές. Πλήθος αστυνομικών έφτασε στο σημείο νωρίς το πρωί της Δευτέρας για να συνεχίσει την έρευνά στα καμένα κτίρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής, τα συγκροτήματα φιλοξενούσαν περισσότερους από 4.000 ανθρώπους. Πάνω από 1.100 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί σε προσωρινές κατοικίες, ενώ άλλοι 680 έχουν τοποθετηθεί σε ξενώνες νέων και ξενοδοχεία, ανέφεραν οι αρχές.

Η πιο φονική πυρκαγιά από το 1948

Οι κάτοικοι του Wang Fuk Court ενημερώθηκαν από τις αρχές πέρυσι ότι αντιμετώπιζαν «σχετικά χαμηλούς κινδύνους πυρκαγιάς» όταν εκείνοι παραπονέθηκαν για κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς, που προέκυψε από τις ανακαινίσεις, δήλωσε το αρμόδιο τοπικό τμήμα του υπουργείου Εργασία.

Οι κάτοικοι εξέφρασαν ανησυχίες τους τον Σεπτέμβριο του 2024, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ευφλεκτότητας των κατασκευαστών πλέγματος που χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των ικριωμάτων, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Η πιο θανατηφόρα πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ από το 1948, όταν 176 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά, που ξέσπασε σε αποθήκη.

Με πληροφορίες του Reuters