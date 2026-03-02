Η ανοχή στην αβεβαιότητα είναι μια διαγνωστική ευπάθεια ένα κοινό υπόβαθρο κάτω από το άγχος, την κατάθλιψη, την ψυχαναγκαστική διαταραχή και ένα ευρύ φάσμα συναισθηματικών διαταραχών.

Υπάρχει μια στιγμή που οι περισσότεροι άνθρωποι αναγνωρίζουν αλλά σπάνια συζητούν. Είναι η στιγμή ανάμεσα στο να συμβεί κάτι και στο να καταλάβεις τι σημαίνει. Ένα αποτέλεσμα εξετάσεων που περιμένεις. Μια συνομιλία που τελείωσε παράξενα. Μια σχέση που δεν μπορείς να αποκωδικοποιήσεις πλήρως. Μια επαγγελματική απόφαση χωρίς σαφή σωστή απάντηση. Σε αυτό το κενό ανάμεσα στο γεγονός και την εξήγηση συμβαίνει κάτι που αποκαλύπτει περισσότερα για την ψυχολογική δύναμη ενός ατόμου από σχεδόν κάθε άλλο μέτρο.

Οι περισσότεροι άνθρωποι αμέσως προσπαθούν να γεμίσουν το κενό. Αναζητούν στο Google. Στέλνουν μήνυμα σε κάποιον για επιβεβαίωση. Σαρώνουν κάτι οτιδήποτε για να μειώσουν την ενόχληση. Κατασκευάζουν μια αφήγηση πριν φτάσουν τα γεγονότα, γιατί το να έχεις λάθος απάντηση φαίνεται ασφαλέστερο από το να μην έχεις καθόλου απάντηση. Και κάνοντας αυτό, ακολουθούν ένα μοτίβο τόσο κοινό και βαθιά ριζωμένο, που οι ψυχολόγοι πλέον το θεωρούν μία από τις βασικές ευπάθειες του σύγχρονου νου.

Η κλινική ψυχολογία έχει επίσημη ονομασία για την αδυναμία να αντέξει κανείς το άγνωστο, ανοχή στην αβεβαιότητα. Όπως ορίζεται σε έρευνες που δημοσιεύτηκαν από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, είναι ένα διαρκές χαρακτηριστικό που περιλαμβάνει αρνητικές πεποιθήσεις για την αβεβαιότητα και τις συνέπειές της και μια τάση να αντιδρά κανείς αρνητικά σε συναισθηματικό, γνωστικό και συμπεριφορικό επίπεδο σε αβέβαιες καταστάσεις και γεγονότα. Αρχικά αναγνωρίστηκε από τους ερευνητές Μισέλ Ντουγκά και Κρίστιν Μπουρ ως βασικός παράγοντας χρόνιου άγχους, και θεωρήθηκε ότι σχετιζόταν ειδικά με τη γενικευμένη αγχώδη διαταραχή. Δεν ισχύει όμως σύμφωνα με το geediting.com.

Οι έρευνες των τελευταίων δύο δεκαετιών έχουν καταστήσει σαφές κάτι που εξέπληξε ακόμη και τους ειδικούς. Η ανοχή στην αβεβαιότητα δεν είναι χαρακτηριστικό μίας διαταραχής. Είναι μια διαγνωστική ευπάθεια ένα κοινό υπόβαθρο κάτω από το άγχος, την κατάθλιψη, την ψυχαναγκαστική διαταραχή, τις διατροφικές διαταραχές και ένα ευρύ φάσμα συναισθηματικών διαταραχών. Όπως υποστήριξε ο ψυχολόγος R. Nicholas Carleton στο Expert Review of Neurotherapeutics, η ανοχή στην αβεβαιότητα αντιπροσωπεύει, στην ουσία της, τον φόβο του αγνώστου και μπορεί να είναι ένας ευρύς διαγνωστικός παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη και διατήρηση κλινικά σημαντικού άγχους. Σε επόμενη ανασκόπηση στο Journal of Anxiety Disorders, ο Carleton προχώρησε περαιτέρω, προτείνοντας ότι ο φόβος του αγνώστου μπορεί να μην είναι απλώς ένας θεμελιώδης φόβος, αλλά ίσως ο θεμελιώδης φόβος που υποστηρίζει το άγχος και τον νευρωτισμό. Όχι ο φόβος από αράχνες. Όχι ο φόβος της αποτυχίας. Όχι ο φόβος του θανάτου. Ο φόβος να μην ξέρεις.

Αν η ανοχή στην αβεβαιότητα είναι η βασική αδυναμία, αξίζει να αναρωτηθούμε ποιο περιβάλλον θα την εκμεταλλευόταν στο μέγιστο. Η απάντηση είναι το περιβάλλον στο οποίο ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα. Σκεφτείτε τι συνέβαινε όταν προέκυπτε αβεβαιότητα πριν από τριάντα χρόνια. Το 1995, αν είχες ένα ασαφές ιατρικό σύμπτωμα, μια παράξενη αλληλεπίδραση με έναν φίλο ή μια αόριστη ανησυχία για το μέλλον, απλώς το ανέχεσαι. Όχι γιατί ήσουν ψυχολογικά πιο δυνατός, αλλά γιατί δεν υπήρχε άμεσο μέσο διαφυγής. Μπορούσες να το αναφέρεις σε κάποιον στο δείπνο. Μπορούσες να το σκεφτείς πριν τον ύπνο. Η δυσφορία είχε χρόνο να γίνει αισθητή, να μεταβολιστεί και συχνά να λυθεί από μόνη της χωρίς εξωτερική παρέμβαση.

Σήμερα, η ίδια αβεβαιότητα ενεργοποιεί άμεσες «διέξοδοι». Αναζητούμε το σύμπτωμα. Στέλνουμε μηνύματα σε τρία άτομα για ερμηνεία. Ανοίγουμε τα social media, όχι επειδή θέλουμε να δούμε τι υπάρχει, αλλά επειδή χρειαζόμαστε να μην νιώσουμε αυτό που νιώθουμε. Έρευνες έχουν δείξει ότι η ανοχή στην αβεβαιότητα συνδέεται άμεσα με προβληματική χρήση smartphone τα άτομα με υψηλή δυσανεκτικότητα χρησιμοποιούν το κινητό τους ως μέσο αντιμετώπισης της ανησυχίας και της πλήξης, για να αντισταθμίσουν την δυσφορία που προκαλεί η άγνοια. Η συνεχής χρήση του τηλεφώνου ως «έξοδο» μειώνει σταδιακά την ικανότητα να μένεις με την αβεβαιότητα.

Η ικανότητα να «κάθεσαι με την αβεβαιότητα» δεν είναι παθητική. Απαιτεί ταυτόχρονα:

την ικανότητα να αντέχεις τη συναισθηματική δυσφορία χωρίς να την αντιμετωπίζεις ως επείγον,

τη θέληση να αφήσεις μια κατάσταση ανοιχτή χωρίς να δημιουργήσεις πρόωρη αφήγηση,

την αυτορρύθμιση να αντισταθείς σε συμπεριφορές που προσφέρουν άμεση ανακούφιση αλλά εμποδίζουν την πραγματική επεξεργασία.

Οι άνθρωποι με υψηλή ανοχή στην αβεβαιότητα δεν απολαμβάνουν το να μην ξέρουν. Απλώς δεν το θεωρούν επιτακτική ανάγκη. Έρευνες με τη κλίμακα Ανοχής στην Αβεβαιότητα έχουν δείξει ότι άτομα με χαμηλή δυσανεκτικότητα εμφανίζουν λιγότερη ανησυχία, άγχος, κατάθλιψη και λιγότερες καταναγκαστικές συμπεριφορές όχι επειδή η ζωή τους έχει λιγότερη αβεβαιότητα, αλλά επειδή την επεξεργάζονται διαφορετικά. Αναγνωρίζουν ότι κάτι είναι άγνωστο χωρίς να το εκλαμβάνουν ως ένδειξη ότι κάτι πάει στραβά.

Ο ποιητής John Keats είχε περιγράψει αυτή την ικανότητα δύο αιώνες πριν, ονομάζοντάς την αρνητική ικανότητα, την ικανότητα να είσαι «σε αβεβαιότητες, μυστήρια, αμφιβολίες, χωρίς να προσπαθείς να αποδώσει το γεγονός και να επικαλεστείς τη λογική». Ο ψυχαναλυτής Wilfred Bion αργότερα προσαρμόσε την έννοια για κλινική χρήση, περιγράφοντας την αρνητική ικανότητα ως ικανότητα να αντέχει κανείς τον πόνο και τη σύγχυση του να μην ξέρει αντί να επιβάλλει έτοιμες βεβαιότητες σε μια αμφίβολη συναισθηματική κατάσταση. Για τον Bion, αυτό δεν ήταν απλώς χρήσιμη κλινική δεξιότητα, αλλά κεντρική για την ψυχική υγεία, η ικανότητα να είσαι με την εμπειρία πριν την ερμηνεύσεις, να αφήνεις το νόημα να αναδυθεί αντί να το επιβάλλεις.

Όταν η αβεβαιότητα γίνεται ανυπόφορη, οι άνθρωποι συνήθως κινούνται σε μία από τρεις διέξοδοι, απόσπαση προσοχής (π.χ. κινητό, social media), πρόωρη εξήγηση (κατασκευή σεναρίων πριν τα γεγονότα γίνουν σαφή) και ανάθεση συναισθημάτων σε άλλους («Τι να νιώσω;»). Αυτές οι στρατηγικές δίνουν στιγμιαία ανακούφιση αλλά μειώνουν την ικανότητα να μένει κανείς με την αβεβαιότητα.

Η ικανότητα να μένεις με την αβεβαιότητα δεν είναι απλώς υπομονή ή ανθεκτικότητα. Είναι η σπάνια ψυχική δύναμη της εποχής μας. Να αντέχεις το να μην ξέρεις, να μένεις ήρεμος μέσα στην αβεβαιότητα, να μην καταφεύγεις σε άμεση λύση ή επιβεβαίωση και να αφήνεις την εμπειρία να εκτυλιχθεί ενώ συνεχίζεις να ζεις τη ζωή σου. Ο Keats το ονόμασε αρνητική ικανότητα, η ψυχολογία το ονομάζει ανοχή στην αβεβαιότητα και οι περισσότεροι άνθρωποι, αν είναι ειλικρινείς, το βρίσκουν σχεδόν αδύνατο. Και αυτή είναι η πιο σπάνια μορφή δύναμης που θα μας ζητηθεί ποτέ να αναπτύξουμε.