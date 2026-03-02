Η ολική έκλειψη ονομάζεται«ματωμένο φεγγάρι» επειδή η Σελήνη παίρνει ένα βαθύ, σκουρόχρωμο κόκκινο, όλες οι λεπτομέρειες για την Πανσέληνο του Μαρτίου.

Ο φετινός Μάρτης μας κάνει ποδαρικό με μια φωτεινή ολόγιομη Πανσέληνο την Τρίτη 3 του μήνα, που φέτος θα συνδυαστεί με μια σπάνια ολική έκλειψη Σελήνης. Μάλιστα η πανσέληνος του τρίτου μήνα του χρόνου αποκαλείται και ως «Φεγγάρι του Σκουληκιού» καθώς αυτή την εποχή οι γαιοσκώληκες αρχίζουν να εμφανίζονται με την άνοδο της θερμοκρασίας του εδάφους. Αυτό το φαινόμενο προσκαλεί τα πουλιά, όπως τους κοκκινολαίμηδες, να τραφούν, σηματοδοτώντας την αρχή της άνοιξης. Μια παλαιότερη εκδοχή αναφέρει ότι το όνομα αναφέρεται στις προνύμφες των σκαθαριών, που βγαίνουν από τον χειμερινό φλοιό των δέντρων.

«Φεγγάρι του Σκουληκιού»: Άλλα παραδοσιακά ονόματα για την Πανσέληνο Μαρτίου

Φεγγάρι της Ζάχαρης (φυλή Ojibwe): Σηματοδοτεί την εποχή που αρχίζει να ρέει ο χυμός των ζαχαροφάγων.

Φεγγάρι του Δυνατού Ανέμου (φυλή Pueblo): Αναφέρεται στις ημέρες των ισχυρών ανέμων της άνοιξης.

Φεγγάρι των Πονεμένων Ματιών (φυλές Dakota, Lakota, Assiniboine): Περιγράφει τις ακτίνες του ήλιου που αντανακλώνται στο λιώσιμο του χιονιού, στο τέλος του χειμώνα.

Το «ματωμένο» Φεγγάρι: Η αποκάλυψη της NASA για το πού θα είναι ορατό

Η ολική έκλειψη θα κάνει τη Σελήνη να εμφανίζεται με έντονες κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις, φαινόμενο γνωστό ως «ματωμένο φεγγάρι». Καθώς η Γη κινείται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, η σκιά της καλύπτει πλήρως την επιφάνεια του φεγγαριού. Το ηλιακό φως διασκορπίζεται στην ατμόσφαιρα, αφήνοντας τα κόκκινα και πορτοκαλί μήκη κύματος να φτάσουν στη Σελήνη, δημιουργώντας την χαρακτηριστική απόκοσμη λάμψη.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη NASA όσοι ζουν στη Βόρειο Αμερική θα απολαύσουν το «ματωμένο» φεγγάρι σε όλο το μεγαλείο. Ειδικότερα, η έκλειψη θα είναι ορατή από τη Βόρεια Αμερική, τον Ειρηνικό Ωκεανό, την Αυστραλία και την Ανατολική Ασία, αλλά δεν θα είναι ορατή από την Ευρώπη ή την Αφρική άρα εύλογα δεν θα δούμε και εμείς το κατακόκκινο φεγγάρι.

Ειδικότερα, στην ανατολική Ασία και Αυστραλία θα είναι ορατή το βράδυ, στον ειρηνικό ωκεανό θα είναι ορατή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, στη βόρεια και Κεντρική Αμερική θα είναι ορατή νωρίς το πρωί, στη Κεντρική Ασία και δυτική Νότια Αμερική θα είναι ορατή ως μερική έκλειψη ενώ σε Ευρώπη και Αφρική, όπως προαναφέραμε το φαινόμενο δεν θα είναι ορατό.

Δείτε LIVE την ολική έκλειψη Σελήνης

Η επιστημονική εξήγηση για την έκλειψη Σελήνης

Η ολική έκλειψη σελήνης είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα της φύσης. Συμβαίνει λόγω της «μηχανικής» κίνησης της Γης και της Σελήνης καθώς ο πλανήτης μας περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο. Οι εκλείψεις συμβαίνουν όταν η Σελήνη βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά της Γης σε σχέση με τον Ήλιο. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου, βλέπουμε τη σκιά της Γης να πέφτει πάνω στην επιφάνεια της Σελήνης. Αν γνωρίζετε τις φάσεις της Σελήνης, θα ξέρετε ότι όταν η Σελήνη βρίσκεται απέναντι από τον Ήλιο, έχουμε Πανσέληνο. Ωστόσο, δεν έχουμε έκλειψη κάθε μήνα, επειδή ο Ήλιος, η Γη και η Σελήνη πρέπει να ευθυγραμμιστούν ακριβώς ώστε η σκιά μας να πετύχει τον στόχο της. Η ολική έκλειψη ονομάζεται συχνά «ματωμένο φεγγάρι» επειδή η Σελήνη παίρνει ένα βαθύ, σκουριασμένο κόκκινο χρώμα. Αυτό συμβαίνει επειδή το ηλιακό φως διέρχεται από την ατμόσφαιρα της Γης και διαθλάται. Η ατμόσφαιρά μας λειτουργεί σαν φίλτρο, διασκορπίζει το μπλε φως (γι' αυτό ο ουρανός είναι μπλε την ημέρα), αλλά επιτρέπει στα μεγαλύτερα μήκη κύματος, όπως το κόκκινο και το πορτοκαλί, να περάσουν. Αυτά είναι τα χρώματα που φτάνουν τελικά στη Σελήνη.