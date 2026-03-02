Με «κίρρωση ήπατος» η 30χρονη που βρέθηκε νεκρή στις σκάλες του σπιτιού της.

Ανατροπή με την υπόθεση της 30χρονης, που εντοπίστηκε νεκρή στις σκάλες του σπιτιού της, στον Κολωνό. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η 30χρονη δεν ήταν έγκυος αλλά είχε κίρρωση του ήπατος. Η άτυχη γυναίκα ήταν πολύ χτυπημένη, όταν την βρήκαν οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σπίτι όπου διέμενε με τον 38χρονο σύντροφό της, ο οποίος και συνελήφθη, παρά τους ισχυρισμούς του ότι ο ίδιος απουσίαζε από το διαμέρισμα και την βρήκε στη σκάλα.

Δίωξη για 2 κακουργήματα στον 39χρονο

Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα ασκήθηκε τελικά από τον εισαγγελέα σε βάρος του 38χρονου που κατηγορείται ότι σκότωσε τη σύντροφό του, 30 ετών, το μεσημέρι του Σαββάτου στο σπίτι της στον Κολωνό.

Με βάση τα νεότερα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση, από τα οποία προέκυψε πως η άτυχη γυναίκα δεν ήταν έγκυος, δεν ασκήθηκε σε βάρος του 38χρονου ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακοπής κύησης.

Συγκεκριμένα ο 38χρονος κατηγορείται για:

- ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική (κακούργημα)

- διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα)

- παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών (αναβολικών) (πλημμέλημα)

Αρνείται τις κατηγορίες ο δράστης

Αν και ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται πως βρήκε τη σύντροφό του χτυπημένη και αναίσθητη στις σκάλες του σπιτιού, εντούτοις τα πολλαπλά χτυπήματα που βρέθηκαν στο σώμα της γυναίκας δεν φαίνεται να δικαιολογούνται από πτώση, με αποτέλεσμα να ασκηθεί σε βάρος του 38χρονου κακουργηματική δίωξη για τη δολοφονία της.