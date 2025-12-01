Δύο αγρότες αφέθηκαν ελέυθεροι μέχρι την απολογία τους ενώ ο τρίτος δεν παραβρέθηκε στη διαδικασία, καθώς παραμένει νοσηλευόμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Παράταση για να απολογηθούν την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, ζήτησαν και έλαβαν οι δύο από τους τρεις αγρότες που συνελήφθησαν στα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας, κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι έως την απολογία τους την Πέμπτη, ενώπιον της νέας εξέτασης της υπόθεσης. Ο τρίτος αγρότης δεν παραβρέθηκε στη διαδικασία, καθώς παραμένει νοσηλευόμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας υπήρχε από το πρωί ισχυρή παρουσία αγροτών, που βρέθηκαν εκεί για να στηρίξουν τους συναδέλφους τους και να διαμαρτυρηθούν για τις συλλήψεις των τελευταίων ημερών.

Σε δηλώσεις του ένας εκ των συλληφθέντων, ο Δημήτρης Ντιζές, ανέφερε πως χρησιμοποίησε τον πυροσβεστήρα ως άμυνα, απέναντι στα χημικά που έριξαν οι αστυνομικοί εναντίων των αγροτών. «Με συγκίνησε οι συμπαράσταση των συναδέλφων μου. Ο αγώνας θα συνεχιστεί και σήμερα θα μεταβώ στο μπλόκο για να τους συμπαρασταθώ κι εγώ» τόνισε.

Από την πλευρά του ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, που έχει αναλάβει την υπεράσπισή του υπογράμμισε πως «σε κάποιους ανθρώπους εξαντλείται η αυστηρότητα» και έκανε λόγο για «υπερβολικές κι αβάσιμες» κατηγορίες εναντίον των αγροτών.

Ο Κωνσταντίνος Τσιάτας, συνήγορος υπεράσπιστης του άλλου συλλληφθέντα αγρότη, σημείωσε πως «αρνούμαστε αυτή την άδικη κατηγορία. Οι αγρότες βγήκαν φιλειρηνικά να διαμαρτυρηθούν και είδατε στις κάμερες τι συνέβη».

Πού υπάρχουν μπλόκα

Από το μεσημέρι της Κυριακής παραμένουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Αθηνών, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις εντείνονται με επίκεντρο τον κόμβο της Νίκαιας ενώ τα τρακτέρ έχουν παραταχθεί κατά μήκος του δρόμου, σχηματίζοντας μπλόκο που διακόπτει πλήρως την κυκλοφορία. Παράλληλα, δεκάδες ακόμη μηχανήματα από όλη τη Θεσσαλία και τις γειτονικές περιοχές αναμένεται να ενισχύσουν τις επόμενες ώρες το σημείο.

Παράλληλα οι αγρότες έκλεισαν την Εθνική και στα διόδια Μαλγάρων ενώ αποκλεισμένος παραμένει και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί από την Κυριακή κατά μήκος του δρόμου.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και να εντείνουν την παρουσία τους στους δρόμους, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης για το κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις πληρωμές.

Με πληροφορίες του larissanet/ΑΠΕ