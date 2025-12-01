Από χθες παραμένει κλειστή η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στη Νίκαια Λάρισας. Αποκλεισμένος παραμένει και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί από χθες κατά μήκος του.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι για δεύτερη ημέρα σήμερα οι αγροτικές κινητοποιήσεις και έκλεισαν την Εθνική και στα διόδια Μαλγάρων. Από χθες παραμένει κλειστή η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στη Νίκαια Λάρισας. Αποκλεισμένος παραμένει και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί από χθες κατά μήκος του.

Την ίδια στιγμή νέα μπλόκα στήνονται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Από το πρωί, αγρότες από τα Μάλγαρα και τις γύρω περιοχές συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στον κόμβο της εθνικής οδού, όπου είχε στηθεί φραγμός με κλούβες της Αστυνομίας για να αποτραπεί η είσοδος στο οδικό δίκτυο.

Παρά τον αστυνομικό κλοιό, ομάδα αγροτών κινήθηκε μέσα από χωράφια, βγήκε στο οδόστρωμα και κατάφερε να φτάσει στα διόδια των Μαλγάρων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και να εντείνουν την παρουσία τους στους δρόμους, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης για το κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις πληρωμές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-demsr4abb8gh?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-demsmgimwrcp?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-demsz2y1sw4x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Για την αγανάκτηση που επικρατεί μεταξύ των αγροτών - έπειτα κι από τις καταγγελίες για αστυνομικό αυταρχισμό στα μπλόκα - μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1.

Όπως ανέφερε, οι πρόσφατες κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρή καταστολή, με χρήση χημικών, κρότου-λάμψης, δακρυγόνων και συλλήψεις, ενώ σήμερα το πρωί πραγματοποιείται συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια, καθώς «δύο συνάδελφοί μας θα πάνε αυτόφωρο, την ίδια ώρα που ο Φραπές "έφτυσε" ολόκληρη Εξεταστική Επιτροπή και η κυβέρνηση δεν είχε την αξιοπρέπεια να τον καλέσει και να του κάνει βία προσαγωγή για να απολογηθεί».

Ο Ρίζος Μαρούδας τόνισε ότι οι αγρότες ασκούν συνδικαλιστικά το δικαίωμά τους να διαμαρτυρηθούν για την επιβίωσή τους και, παρόλο που τους ζητήθηκε να αποφύγουν την εθνική οδό, εκείνοι προέβησαν σε παρέμβαση από παράδρομους, αναγκάζοντας τις αρχές να υποχωρήσουν.

Σημείωσε ότι τα μπλόκα σε Νίκαια και Ε65 είναι ήδη μεγάλα, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένονται και νέα σημεία συγκέντρωσης σε όλη τη χώρα. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η πίεση της κυβέρνησης για την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων των αγροτών, ενώ η ταλαιπωρία που βιώνουν οι πολίτες προκύπτει από τις κυβερνητικές επιλογές.

«Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι η κρατική καταστολή, τα αγροτοδικεία, ο αυταρχισμός δεν λύνουν προβλήματα, δημιουργούν προβλήματα».

Στο μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας βρίσκονται ήδη πάνω από 1.000 τρακτέρ, με την κυκλοφορία να έχει εκτραπεί από την Αστυνομία, επιτρέποντας την πρόσβαση μόνο σε έκτακτα περιστατικά. Ο Ρίζος Μαρούδας ανακοίνωσε ότι τα μπλόκα θα ενισχυθούν και θα υπάρξουν συντονισμένες δράσεις, περιλαμβανομένων και κινητοποιήσεων σε λιμάνια, στο πλαίσιο κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

«Μπορεί να περάσουμε τα φετινά Χριστούγεννα όλοι μαζί στην Αθήνα, με τα τρακτέρ στολισμένα», ανέφερε, τονίζοντας την αποφασιστικότητα των αγροτών να συνεχίσουν τον αγώνα τους έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση πολλοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τον κλάδο.

Όπως ανέφερε, «η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να ανοίξει ουσιαστικό διάλογο και να δώσει λύσεις».