Η συρροή κρουσμάτων σε εργαζομένους στον παιδικό σταθμό κινητοποίησε τους υπευθύνους για την προστασία των παιδιών.

Συναγερμός έχει σημάνει σε παιδικό σταθμό στο Δήμο Φυλής λόγω έξαρσης κρουσμάτων κορονοϊού στο προσωπικό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου «μετά από την εμφάνιση διαπιστωμένων κρουσμάτων κορονοϊού σε μεγάλο μέρος του προσωπικού από αύριο, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα λειτουργήσει μόνο το ένα τμήμα του σταθμού από τις 7:00 έως 13:00.» Παράλληλα «σας εφιστούμε την προσοχή για τυχόν εμφάνιση συμπτωμάτων στα παιδιά και παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.»

Η συρροή κρουσμάτων μεταξύ των εργαζομένων στον παιδικό σταθμό κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες αποφάσισαν την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των τμημάτων του παιδικού σταθμού πλην των λοιπών με στόχο την προστασία των παιδιών και τη μείωση της διασποράς του κορονοϊού. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την κατάσταση και θα εκδώσουν νέα οδηγία μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση.

Η ανακοίνωση του Δήμου Φυλής

Πόσο σοβαρή είναι η λοίμωξη COVID 19 στα παιδιά;

Τα παιδιά εμφανίζουν ήπια συμπτώματα ή είναι σε αρκετές περιπτώσεις ασυμπτωματικά. Η λοίμωξη στα παιδιά εκδηλώνεται συνήθως με συμπτώματα κοινού κρυολογήματος, όπως πυρετός, κεφαλαλγία, βήχας, φαρυγγαλγία, δύσπνοια, συμπτώματα από το γαστρεντερικό όπως έμετοι και διαρροϊκές κενώσεις.