Τα επιδημιολογικά δεδομένα για τον κορονοϊό - Ένας στη ΜΕΘ λόγω γρίπης.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω κορονοϊού την τελευταία εβδομάδα, ενώ ένας ασθενής νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ εξαιτίας της γρίπης.

Το χρονικό διάστημα 20-26 Οκτωβρίου, η θετικότητα στον κορονοϊό στην επικράτεια παρουσίασε μείωση σε σύγκριση με μία εβδομάδα νωρίτερα, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις.

Επίσης, σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας πτώση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σε τρεις από τις οχτώ περιοχές που ελέγχθηκαν καταγράφηκε αυξητική τάση. Μάλιστα, στα Ιωάννινα επρόκειτο για έντονη αυξητική τάση, που έφτασε στο 285,58%, ενώ είναι πολύ υψηλό το επίπεδο του ιϊκού φορτίου στα λύματα.

Αυξητική τάση παρατηρήθηκε στην Αλεξανδρούπολη (22,87%, μέτριο επίπεδο φορτίου) και στην Πάτρα (15,31%), υψηλό επίπεδο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σχετικά με τη γρίπη, το χρονικό διάστημα 20-26 Οκτωβρίου καταγράφηκε ένα σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Επρόκειτο για κρούσμα γρίπης Α και ο ασθενής είναι 86 ετών.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα για κορονοϊό και γρίπη

Η σύνοψη των επιδημιολογικών δεδομένων για τις αναπνευστικές λοιμώξεις το χρονικό διάστημα 20-26 Οκτωβρίου:

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

- Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, υψηλότερα ωστόσο σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα της αντίστοιχης περιόδου. Καταγράφηκε μείωση σε σχέση με την εβδομάδα 42/2025.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την εβδομάδα 42/2025.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

- Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

- Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 43/2025 δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ενώ καταγράφηκαν δύο νέοι θάνατοι. Από την εβδομάδα 01/2024 μέχρι την εβδομάδα 43/2025 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 408.

- Από το τέλος της άνοιξης και μετά, καταγράφεται συγκυκλοφορία των στελεχών LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG (Variants Under Monitoring κατά το ECDC και WHO/EURO), με τάση σταδιακής ανόδου της XFG, που είναι επί του παρόντος το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις.

- Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας πτώση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός της γρίπης

- Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) και στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με ανίχνευση σποραδικών μόνο θετικών δειγμάτων.

- Κατά την εβδομάδα 43/2025 καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκαν νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Από την εβδομάδα 01/2024 έως την εβδομάδα 43/2025, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 148.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την εβδομάδα 43/2025, μεταξύ 557 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν εννιά θετικά δείγματα για ιούς γρίπης τύπου Α.

- Από τα εφτά στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 2 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 5 στον υπότυπο Α(Η1)pdm09.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), ούτε στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI.

Η έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις