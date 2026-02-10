Υπάρχει όμως ανησυχία ότι το Ιράν πιθανότατα θα απαντούσε σε τέτοιες ενέργειες, κατάσχοντας δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο από συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο της κατάσχεσης δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο, με στόχο να ασκήσουν πίεση στην Τεχεράνη, αλλά φοβούνται τα αντίποινα και τον αντίκτυπο στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, αναφέρει η Wall Street Journal.

Η WSJ αναφέρει ότι είναι μία από τις πολλές επιλογές που συζητά ο Λευκός Οίκος καθώς διεξάγει διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σχολίασε ωστόσο, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «προτιμά τη διπλωματία» αλλά έχει «πολλαπλές επιλογές στη διάθεσή του» εάν οι συνεχιζόμενες συνομιλίες δεν οδηγήσουν σε επίλυση.

Σύμφωνα με τη WSJ, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η επιλογή αυτή εμπεριέχει σημαντικές προκλήσεις. Το Ιράν πιθανότατα θα απαντούσε σε τέτοιες ενέργειες κατάσχοντας δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο από συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή ή ενδεχομένως εξορύσσοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη κατασχέσει πολλά πλοία που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο στο πλαίσιο του δίμηνου αποκλεισμού των τάνκερ, που έχουν υποστεί κυρώσεις και εξυπηρετούν τη Βενεζουέλα. Αυτά τα πλοία, γνωστά ως «σκιώδης στόλος», βοηθούν στη μεταφορά παράνομου πετρελαίου από διάφορες χώρες που έχουν υποστεί κυρώσεις στην Κίνα και σε άλλους αγοραστές.

Η επέκταση αυτής της στρατηγικής για να εμποδίσει περισσότερα πλοία, που έχουν υποστεί κυρώσεις να φορτώνουν πετρέλαιο στο Ιράν, θα περιόριζε περαιτέρω την κύρια πηγή εσόδων της Τεχεράνης. Ανάλογη επιθετική στρατηγική εφάρμοσε ο Λευκός Οίκος τον Δεκέμβριο στην Καραϊβική.

Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περίπου 30 σεντς σύμφωνα με έκθεση, σκαρφαλώνοντας στα 64,50 δολάρια στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ μπορεί να αισθάνεται ότι η επιτυχία του στη Βενεζουέλα προσφέρει ένα είδος σχεδίου αλλά ταυτόχρονα, μια βασική αρχή του MAGA ήταν η αποφυγή ξένων πολέμων, επομένως μπορεί να φοβάται μια κλιμάκωση που θα απαιτούσε παρατεταμένη εμπλοκή ή στρατεύματα στο έδαφος, σχολιάζουν τα διεθνή Μέσα.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, ωστόσο, ο Τραμπ δεν είναι διατεθειμένος να κάνει τίποτα που θα οδηγήσει σε αύξηση του πετρελαίου, επομένως πιθανότατα θα περιορίσει τη σύγκρουση, ενδεχομένως βασιζόμενος σε αεροπορικές επιθέσεις σε στρατιωτικές, ύποπτες πυρηνικές εγκαταστάσεις ή παραδοσιακές υποδομές, σε περίπτωση κλιμάκωσης.

Προς το παρόν, και οι δύο πλευρές φαίνεται να συνομιλούν, αλλά οι ΗΠΑ έχουν λάβει μια μαξιμαλιστική θέση ότι το Ιράν πρέπει να περιορίσει τον αριθμό των παραδοσιακών πυραύλων του. Κάτι στο οποίο είναι σχεδόν αδύνατο να συμφωνήσει το Ιράν.

