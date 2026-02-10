Για τη σύλληψή του κινητοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη έξι περιπολικά της Άμεσης Δράσης, 13 δίκυκλα της ομάδας «Ζ» και της Τροχαίας, τρεις σταθμοί της ΟΠΚΕ και δύο ομάδες ΔΙ.ΑΣ.

Ποινή φυλάκισης 13 μήνες με αναστολή και πρόστιμο 7.000 ευρώ επέβαλε το δικαστήριο σε μοτοσικλετιστή στη Θεσσαλονίκη, που συνελήφθη μετά από καταδίωξη μισής ώρας.

Ο μοτοσικλετιστής οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, παραβίασε κόκκινα φανάρια και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα. Το περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, με τον 31χρονο μοτοσικλετιστή να προσπαθεί να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο.

Ο άνδρας συνελήφθη μετά από αστυνομική καταδίωξη και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 13 μηνών, με 3ετή αναστολή. «Τρόμαξα επειδή δεν διαθέτω δίπλωμα οδήγησης» απολογήθηκε ο ίδιος στο δικαστήριο πριν του επιβληθεί πρόστιμο 7.000 ευρώ.

Η καταδίωξη

Σύμφωνα με τη δικογραφία, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ελέγξουν στην οδό Αγίου Δημητρίου, στο ύψος του ΑΧΕΠΑ, εκείνος αγνόησε το σήμα τους να σταματήσει κι ανέπτυξε ταχύτητα, οπότε ξεκίνησε καταδίωξη. Ο 31χρονος κινήθηκε μέσω της Περιφερειακής Οδού, προς τη Σταυρούπολη, στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, κι από τον ίδιο οδικό άξονα προς την ανατολική πλευρά της πόλης, στη Χαριλάου, όπου τελικά ακινητοποιήθηκε.

Κατά την ημίωρη καταδίωξη που μεσολάβησε μέχρι να συλληφθεί, ανέπτυξε ταχύτητα που έφτασε τα 190 χλμ./ώρα, ενώ για τη σύλληψή του κινητοποιήθηκαν έξι περιπολικά της Άμεσης Δράσης, 13 δίκυκλα της ομάδας «Ζ» και της Τροχαίας, τρεις σταθμοί της ΟΠΚΕ και δύο ομάδες ΔΙ.ΑΣ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης που τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια. Ο 31χρονος αναγνώρισε ότι έκανε λάθος που δεν σταμάτησε και ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσε.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ