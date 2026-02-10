Γιατί τα κρισιακά φαινόμενα στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση αναμένεται να ενταθούν.

Ορισμένες σκέψεις με αφορμή την «υπόθεση Παναγόπουλου» για τη ΓΣΕΕ και το συνδικαλιστικό κίνημα:

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Ο ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ; Όλα δείχνουν πως ναι.

ΘΑ ΔΙΑΣΠΑΣΤΕΙ Η ΔΑΚΕ; Ήδη συνέβη την Κυριακή στο Συνέδριο του μεγαλύτερου Εργατικού Κέντρου της χώρας, στην Αθήνα.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΓΣΕΕ; Το Συνέδριο της ΓΣΕΕ είναι προγραμματισμένο για τα μέσα Απριλίου. Ο Τάσος Γκιάτης, μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕ, ζήτησε (ραδιόφωνο Παραπολιτικών) την αναβολή του Συνεδρίου και την αντικατάσταση όλων των ηγετικών μελών της Συνομοσπονδίας. Είναι όμως φανερό πως την αναβολή του Συνεδρίου δεν μπορεί να την αποδεχθεί ο Γ. Παναγόπουλος (και πολύ περισσότερο να την προωθήσει με δική του πρωθυπουργία) καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στο διορισμό διοίκησης από το Πρωτοδικείο.

ΚΑΙ ΑΝ Η ΠΑΣΚΕ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΓΕΙ ΠΡΩΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ; Πολύ πιθανό με τους σημερινούς συσχετισμούς δυνάμεων. Το ερώτημα είναι με ποιον θα συμμαχήσει για την εκλογή προεδρείου καθώς με το κλίμα που δημιουργείται καμία παράταξη δεν θα δεχθεί να συμμαχήσει με την ΠΑΣΚΕ, τουλάχιστον χωρίς να θέσει ως όρο την απομάκρυνση του νυν προέδρου. Η ΔΑΚΕ είναι ακόμα ουσιαστικά ακέφαλη μετά την αποχώρηση από την ηγεσία της του Ν. Κιουτσιούκη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Νίκο Φωτόπουλο εγκαταλείπει πλέον μια τέτοια ιδέα. Συνεπώς η τριτοβάθμια εργατική οργάνωση θα εισέλθει βαθύτερα στη δίνη της κρίσης.

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΫΛΟΥ ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΑΛΛΑΞΕΙ; Ο ...ίδιος! Ο Γιώργος Μότσιος που ηγείται της «άλλης ΠΑΣΚΕ» ως επικεφαλής του Δικτύου Συνδικαλιστών του ΠΑΣΟΚ δεν διαθέτει το ειδικό βάρος για να ηγηθεί, ενώ διάδοχος αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ: Το «επιχείρημα» είναι πως ένα κόμμα δεν ζητάει παραίτηση προέδρου συνδικαλιστικής οργάνωσης, αλλά αυτό δεν ισχύει και δεν αποκλείεται αν η πίεση συνεχιστεί να το πράξει ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι όμως φανερό, ανεξαρτήτως του τι λέγεται πως η Κουμουνδούρου δεν θέλει να οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα και κατ΄ ουσίαν επιθυμεί μια συμβιβαστική λύση ώστε το ρήγμα στο συνδικαλιστικό του τμήμα να μην τραυματίσει το κόμμα στο μεγαλύτερο βαθμό.

ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΔΕΝ ΗΞΕΡΑΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ; Σαφώς. Με εξαίρεση όμως το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ αλλά και τον Τάσο Γκιάτη που είχαν προχωρήσει από διαφορετική σκοπιά σε καταγγελίες, οι υπόλοιποι υπήρξαν ή συνένοχοι ή συμμέτοχοι. Δεν είναι τυχαίο που ουδείς έλαβε την πρωτοβουλία να καταθέσει πρόταση μομφής κατά του Γ. Παναγόπουλου. Αλγεινή δε εντύπωση προκάλεσε η στάση κάποιων ηγετικών στελεχών που συμπορεύτηκαν και συνδιοίκησαν με τον Παναγόπουλο το τελευταίο διάστημα, όπως ο Νίκος Φωτόπουλος, που μετά τα δημοσιεύματα ανακάλυψε την ...Αμερική όσον αφορά τη (μη) δράση της ΓΣΕΕ σε μείζονα θέματα.

ΓΙΑΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ «ΦΡΕΝΑΡΟΥΝ» ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ; Το Μαξίμου είναι φανερό πως από εκεί που μοίραζε «συγχαρητήρια» στον Παναγόπουλο, τώρα δείχνει να επιδιώκει να μην φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας από πάνω του, ώστε να μην διαφανούν οι ευθύνες υπουργών για το σκάνδαλο και πρώτα-πρώτα της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως. Κάτι που φυσικά δεν θα μπορέσει να αποφευχθεί παρά τις «πλάτες» που δείχνει να κάνει και εδώ η ηγεσία της δικαιοσύνης στο Μαξίμου.