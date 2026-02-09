«Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο κατάρτισης δεν αφορούν μόνο τον κ. Παναγόπουλο», τονίζει ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος καλεί το υπουργείο Εργασίας να αποσύρει το νομοσχέδιο που έρχεται αυτές τις ημέρες στη Βουλή, το οποίο προέκυψε έπειτα από συμφωνία με τον Γιάννη Παναγόπουλο.

«Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο κατάρτισης δεν αφορούν μόνο τον κύριο Παναγόπουλο, ο οποίος ήδη θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί από τη ΓΣΕΕ», υπογραμμίζει ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς και συμπληρώνει πως θα πρέπει να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις «σε αυστηρά και σκληρά ερωτήματα» οι ηγεσίες του υπουργείου Εργασίας από το 2019 και μετά, αλλά και η Νίκη Κεραμέως και ο Νίκος Παπαθανάσης.

Αναλυτικά η δήλωση του Νάσου Ηλιόπουλου

«Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο κατάρτισης δεν αφορούν μόνο τον κύριο Παναγόπουλο, ο οποίος ήδη θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί από τη ΓΣΕΕ.

Το σύνολο των ηγεσιών του υπουργείου Εργασίας από το ’19 και μετά, αλλά και η κυρία Κεραμέως και ο κύριος Παπαθανάσης, πρέπει να δώσουν πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυστηρά και σκληρά ερωτήματα που έχουν προκύψει από τις τελευταίες αποκαλύψεις.

Η κυρία Κεραμέως δεν μπορεί να συνεχίσει να κρύβεται και, από ό,τι φαίνεται, η λογική του σκανδάλου “σκόιλ ελικίκου”, εκείνου του σκανδάλου κατάρτισης που ζήσαμε μέσα στην πανδημία, δεν τελείωσε ποτέ για το υπουργείο Εργασίας.

Είναι αυτονόητο ότι το πρώτο που πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή το υπουργείο Εργασίας είναι να αποσύρει το νομοσχέδιο που έρχεται αυτές τις μέρες στη Βουλή και προέκυψε μετά από συμφωνία με τον κύριο Παναγόπουλο».