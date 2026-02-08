Νέα χαμηλά βαρομετρικά πλησιάζουν την χώρα. Ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Με βροχές, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, θα ξεκινήσει η εβδομάδα, καθώς μετά τα μεσάνυχτα θα συννεφιάσει σχεδόν παντού. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε βροχές αρχικά στα ΒΔ, αλλά σε Καβάλα και Θάσο. Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα μεταφερθούν στη Μακεδονία και τη δυτική Ελλάδα μέχρι το βράδυ. Στην Αττική αναμένονται κάποια φαινόμενα αργά το βράδυ και στη δυτική Κρήτη όπως και στις Κυκλάδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά τους 16 βαθμούς, στα βόρεια από 6 έως και 15 και στα νότια μέχρι 17 βαθμούς. Στα ανατολικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 18 βαθμούς (ΝΑ) και στα δυτικά από 14 έως και 17 βαθμούς.

Την Τρίτη και την Τετάρτη θα έχουμε συννεφιές. Ειδικότερα στις 10/2 προσοχή θέλουν οι περιοχές της αν. Θεσσαλίας, της Μαγνησίας και οι Σποράδες. Στις 11/2 θα έχουμε τοπικές βροχές στα δυτικά και μέχρι το βράδυ ο καιρος χαλάει ξανά σε ολόκληρη τη χώρα.

Την Τσικνοπέμπτη το πρωί θα έχουμε βροχές στο Αιγαίο και τοπικά φαινόμενα στα ανατολικά. Προς το βράδυ θα έχουμε δυνατές βροχές στα δυτικά, στην Κρήτη και στα ανατολικά νησιωτικά. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη δεν φαίνονται βροχές μέχρι το μεσημέρι, αλλά αργότερα θα έχουμε φαινόμενα.

Την Παρασκευή ο καιρός παραμένει άστατος με διάσπαρτες μπόρες και από 14/2 έως και 17/2 θα έχουμε ξανά βροχές, αλλά και πτώση της θερμοκρασίας.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=4LI6ioIOfY4}