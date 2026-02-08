Όσα επεσήμανε ο δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου.

Συνεχείς συστάσεις προς τους κατοίκους των οικισμών Ισαακίου, Πραγγίου, Πετράδων, Πυθίου, Ρηγίου και Σοφικού για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας με πρώτο την αποφυγή προσέγγισης πλημμυρισμένων περιοχών, απευθύνει ο Δήμος Διδυμοτείχου.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου, η στάθμη του νερού στη γέφυρα του Πυθίου αγγίζει πλέον τα 6.50 μέτρα, έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ το όριο συναγερμού που είναι στα 5.80 μέτρα.

Για την περαιτέρω διαχείριση της διαμορφωθείσας κατάστασης λόγω της ανεξέλεγκτης παροχέτευσης υδάτων από τα υπερχειλισμένα φράγματα της Βουλγαρίας, συγκλήθηκε σήμερα στην κοινότητα Πυθίου έκτακτο Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Διδυμοτείχου (ΤΕΣΟΠΠ).

«Διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες φορείς διαφορετικές απόψεις και εκτιμήσεις ως προς τη διαχείριση της κατάστασης και τελικά προκρίθηκε η εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας της Περιφέρειας να μην προχωρήσουμε σε άνοιγμα και νέων θυροφραγμάτων -με το οποίο άνοιγμα γίνεται ομαλά η τεχνητή εκτόνωση δηλαδή η αποδέσμευση των υδάτων προς τον κάμπο- εκτιμώντας πως η στάθμη του νερού δείχνει να σταθεροποιείται», ανέφερε ο κ. Χατζηγιάννογλου.

Δύο νεκροί στον Έβρο

Δύο μετανάστες βρήκαν τραγικό θάνατο στον Έβρο το βράδυ του Σαββάτου (07.02.2026) λίγες μόνο ημέρες μετά το περιστατικό στη Χίο με τους 15 νεκρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι μετανάστες επιχείρησαν να διασχίσουν το ποτάμι του Έβρου, αλλά δεν τα κατάφεραν. Η εθνικότητά τους προς το παρόν παραμένει άγνωστη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι μετανάστες εντοπίστηκαν σε περιοχή κοντά στον ποταμό Έβρο, παγωμένοι, εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν λόγω του χειμώνα.

Πρόκειται για δύο άνδρες 30 με 40 ετών σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις. Ο ένας μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο άλλος είχε τις αισθήσεις του, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών για ανάνηψη δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή.

Για το περιστατικό έχει ειδοποιηθεί η Αστυνομία, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο ανδρών. Όπως προκύπτει από τις αρχικές εκτιμήσεις, οι δύο μετανάστες φέρονται να επιχείρησαν να διασχίσουν τον ποταμό Έβρο με σκοπό την είσοδό τους στη χώρα μας.