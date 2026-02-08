Στο πρώτο ημίχρονο, στο 31ο λεπτό, ο Μέσι άνοιξε το σκορ και πέτυχε το πρώτο του γκολ για φέτος, υπό τις θερμές επευφημίες του πλήθους κατά τη διάρκεια του τρίτου σκέλους της περιφερειακής του περιοδείας.

Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε το πρώτο του γκολ για φέτος σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στον Ισημερινό εναντίον της τοπικής ομάδας Μπαρτσελόνα (2-2), στο πλαίσιο της περιοδείας της Ίντερ Μαϊάμι στη Λατινική Αμερική λίγους μήνες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής ενθουσίασε χιλιάδες οπαδούς στο Στάδιο Μονουμεντάλ στο Γκουαγιακίλ, ένα από τα πιο βίαια λιμάνια στις ακτές του Ειρηνικού, που φυλάσσεται από περίπου 700 στρατιώτες.

Στο πρώτο ημίχρονο, στο 31ο λεπτό, ο Μέσι άνοιξε το σκορ και πέτυχε το πρώτο του γκολ για φέτος, υπό τις θερμές επευφημίες του πλήθους κατά τη διάρκεια του τρίτου σκέλους της περιφερειακής του περιοδείας.

{https://www.youtube.com/watch?v=UFUmsD6T8eA}

Αφού απέφυγε τους αντιπάλους του Λούκα Σόσα και Μπράιαν Καραμπάλι, ο 38χρονος «ψύλλος» εξαπέλυσε ένα αριστερό σουτ, ασταμάτητο για τον τερματοφύλακα της Βενεζουέλας Χοσέ Νταβίντ Κοντρέρας. Στη συνέχεια το Νο10 έδωσε μια αριστοτεχνική πάσα που επέτρεψε στον Αργεντινο-Μεξικανό επιθετικό, Χερμάν Μπερτεράμε, να σκοράρει, αλλά αυτό δεν εμπόδισε την ομάδα του Ισημερινού να εξασφαλίσει την ισοπαλία.

Πριν ξεκινήσει την υπεράσπιση του τίτλου του MLS στις 21 Φεβρουαρίου, η Ίντερ Μαϊάμι, με προπονητή τον Χαβιέ Μασεράνο, περιοδεύει στο Περού, την Κολομβία, τον Ισημερινό και το Πουέρτο Ρίκο.

Έχοντας φτάσει στο MLS τον Ιούλιο του 2023 από την Παρί Σεν Ζερμέν, ο Μέσι επέκτεινε το συμβόλαιό του με την Ίντερ Μαϊάμι τον Οκτώβριο μέχρι το 2028.

Δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 (11 Ιουνίου - 19 Ιουλίου), που θα συνδιοργανώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς, με την εθνική του ομάδα, η οποία θα επιδιώξει να κατακτήσει έναν δεύτερο συνεχόμενο τίτλο.