Τι αντίκτυπο θα έχει στα καιρικά πρότυπα το 2026 και στην Ευρώπη.

Η La Niña καταρρέει με ταχύ ρυθμό στον τροπικό Ειρηνικό, φέρνοντας μαζί της αλλαγές σε ολόκληρη τη «μηχανή» του παγκόσμιου καιρού. Οι ψυχρές μάζες εξασθενούν πρώτα από τα δυτικά, όμως η ατμοσφαιρική της επίδραση θα παραμείνει μέχρι τις αρχές της άνοιξης.

Από το φθινόπωρο του 2026, όλα τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν σε ένα νέο, οργανωμένο El Niño, ικανό να αναδιαμορφώσει πλήρως τον χειμώνα 2026 - 2027.

Η διαφορά μεταξύ La Niña και El Niño:

Η La Niña είναι ενισχυμένοι ανατολικοί άνεμοι που μετακινούν τα θερμά επιφανειακά νερά προς τα δυτικά, επιτρέποντας την ανάδυση ψυχρότερων υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό.

Το El Niño αποτελεί την αντίστροφη διαδικασία, με εξασθένηση ή αναστροφή των ανέμων και εκτεταμένη θέρμανση της επιφάνειας του ωκεανού.

ENSO: Ο Παγκόσμιος Ρυθμιστής του Καιρού

Το ENSO (El Niño – Southern Oscillation) αποτελεί τον βασικό μηχανισμό που ρυθμίζει την αλληλεπίδραση ωκεανού και ατμόσφαιρας στον Ισημερινό Ειρηνικό.

Οι εναλλαγές μεταξύ La Niña (ψυχρή φάση) και El Niño (θερμή φάση) συμβαίνουν συνήθως ανά 1 με 3 χρόνια και λειτουργούν σαν «διακόπτης» που επηρεάζει τα μεγάλης κλίμακας καιρικά μοτίβα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Η Κατάρρευση της La Niña και ο Ατμοσφαιρικός απόηχος

Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι η τρέχουσα La Niña υποχωρεί νωρίτερα από το αναμενόμενο. Καταλυτικό ρόλο παίζουν ισχυρά επεισόδια δυτικών ανέμων στον δυτικό και κεντρικό Ειρηνικό, που διαλύουν τις ψυχρές ανωμαλίες από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Παράλληλα, κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού αναπτύσσεται μια εκτεταμένη «δεξαμενή» θερμότερων υδάτων σε βάθος 100 -250 μέτρων - προάγγελος της επόμενης θερμής φάσης.

Ωστόσο, η ατμόσφαιρα δεν αλλάζει άμεσα. Η La Niña θα συνεχίσει να επηρεάζει τα κυκλοφοριακά μοτίβα μέχρι τις αρχές της άνοιξης, κυρίως στο βόρειο ημισφαίριο.

Άνοιξη 2026: Οι Πρώτες Επιπτώσεις για την Ευρώπη

Στο μεταβατικό στάδιο τέλος χειμώνα - αρχές άνοιξης, η La Niña ενισχύει τις χαμηλές πιέσεις στον βόρειο Ατλαντικό, πράγμα το οποίο σημαίνει για την Ευρώπη:

Πιο δυτική κυκλοφορία, με ήπιες αέριες μάζες από τον Ατλαντικό

Θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή στη δυτική και κεντρική Ευρώπη

Αυξημένη υγρασία και περισσότερα περάσματα βαρομετρικών χαμηλών

Για τη νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, η επίδραση είναι πιο έμμεση, με ήπιες θερμοκρασίες και περιορισμένα επεισόδια ψύχους.

Καλοκαίρι – Φθινόπωρο 2026: Είσοδος στο El Niño

Τα προγνωστικά μοντέλα (ECMWF, CanSIPS) συμφωνούν ότι η La Niña θα έχει τερματιστεί πλήρως μέχρι τις αρχές καλοκαιριού 2026. Η θέρμανση του τροπικού Ειρηνικού θα ενισχυθεί, με ένα El Niño να οργανώνεται από το καλοκαίρι και να σταθεροποιείται το φθινόπωρο.

Στην Ευρώπη αυτό σημαίνει αλλαγές στη θέση και την ένταση του αεροχειμάρρου στον Ατλαντικό. Παράλληλα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ενεργού καιρού στη Μεσόγειο κατά τη μετάβαση προς τον χειμώνα.

Χειμώνας 2026/2027: Ο Καιρός αλλάζει

Ένα El Niño τείνει να ενισχύει τις χαμηλές πιέσεις στον νότιο Ατλαντικό και να διοχετεύει την πολική ψυχρή αέρια μάζα σε νότια και κεντρική Ευρώπη.

Αυξάνει τις πιθανότητες για ψυχρά επεισόδια και περισσότερες χιονοπτώσεις από τη νότια Βρετανία έως τα Βαλκάνια.

Η βόρεια Ευρώπη παραμένει πιο ήπια, ενώ η Μεσόγειος γίνεται πεδίο σύγκρουσης ψυχρών και υγρών αερίων μαζών, ενισχύοντας τα βαρομετρικά συστήματα.

