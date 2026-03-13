Ο 20χρονος διακομίστηκε στο ΑΧΕΠΑ όπου και κατέληξε λίγες ώρες μετά.

Δεν τα κατάφερε ο νεαρός, που είχε εντοπιστεί μαχαιρωμένος αργά το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, φαίνεται πως προηγήθηκε επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης είχε δεχθεί κλήση γύρω στις 22.00 για νεαρό άνδρα, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα στην οδό Αργοναυτών. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Ο 20χρονος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Την έρευνα ανέλαβαν αστυνομικοί της Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.