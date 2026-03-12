Το θύμα έχασε τον έλεγχο της μηχανής κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Κορακοβούνι Ηρακλείου Κρήτης το μεσημέρι της Πέμπτης, 12/3, με θύμα έναν 61χρονο μοτοσικλετιστή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος 61χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει σε τοίχο.

Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση, με τον 61χρονο να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο εξέπνευσε λίγη ώρα αργότερα.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο δυστύχημα διερευνά η Τροχαία, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Με πληροφορίες του zarpanews.gr