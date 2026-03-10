Ο 27χρονος οδηγός έτρεχε με ταχύτητα άνω του επιτρεπόμενου ορίου στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Τροχαίο με τραγική κατάληξη σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (10/3) στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, στην οδό Αγνώστου Στρατιώτου.

Όπως μεταδίδει το thestival.gr, ένας 27χρονος έxασε τον έλεγχο του οχήματος του και βρέθηκε στο πεζοδρόμιο, παρασέρνοντας δύο πεζούς. Από την σφοδρότητα της σύγκρουσης τραυματίστηκε θανάσιμα ο ένας από τους δύο, μόλις 25 ετών.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο οδηγός κινούταν με ιλγγιώδη ταχύτητα επί της οδού, αγνοώντας τους επιβραδυντικούς ανακλαστήρες (σαμαράκια) που είναι τοποθετημένοι.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τους δύο πεζούς, ενώ ο 27χρονος συνελήφθη από τις Αρχές.

Με πληροφορίες από thestival.gr